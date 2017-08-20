Hesaba itiraz eden taksi şoförünü döverek öldürdüler

Antalya’nın Serik ilçesinde, eşi ve 2 arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz eden taksi şoförü 28 yaşındaki Yahya Zağlı, restoran çalışanları tarafından dövüldü. Boynu kırılan taksi şoförü ölürken, polis kaçan restoran çalışanı 4 kişiyi arıyor.

Belek turizm bölgesindeki olay, geçen cuma günü gece saatlerinde yaşandı. Serik’te taksi şoförlüğü yapan Yahya Zağlı eşi, eşinin patronu ve onun eşiyle Belek Beach Park’taki bir restoranda yemek yedi. İddiaya göre, yemeğin ardından 700 liralık hesap geldi. Hesaba itiraz eden Yahya Zağlı ve restoran çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine restoranın 4 çalışanı, iddiaya göre tekme ve yumruklarla saldırdıkları Zağlı’ya sopalarla da vurdu. Boynu ve kaburgaları kırılan, birçok yerinden aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Yahya Zağlı, yere yığıldı.

Otopsi yapılacak

Haber verilmesi üzerine restorana sağlık ekipleri sevk edildi. Buradaki müdahaleden sonra ambulansla Özel Aspendos Anadolu Hastanesi’ne götürülen Zağlı, dün yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Zağlı’nın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Zağlı’nın cenazesinin otopsiden sonra toprağa verilmek üzere memleketi Adana’ya gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)