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Hesaba itiraz eden 2 müşteriyi dövüp depoya kilitlediler

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, hesaba itiraz eden 2 müşteriyi döverek restorana kilitlediği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

24 Ağustos 2017 15:54

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde, hesaba itiraz eden 2 müşteriyi döverek restorana kilitlediği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi\'nde bulunan restoranda meydana geldi. Mustafa H. ile Tarık B., gece saatlerinde restorana gelerek alkol almaya başladı. Sabaha karşı mekandan çıkmak için hesap isteyen 2 arkadaş, 800 lira gelen hesaba yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz etti. İtiraz üzerine restoran çalışanları ile 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre restoran çalışanları, Mustafa H. ile Tarık B.\'yi döverek cep telefonu, otomobil anahtarı, nakit paraları ve kredi kratlarına el koyup mekanın deposuna kilitledi. Sabah saatlerinde restoranın kapanmasıyla tüm müşteri ve çalışanlar mekandan çıktı.
CAMI KIRIP YARDIM İSTEDİ
Bu sırada Tarık B., deponun sokağa bakan camını kırarak vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Mustafa H., ile Tarık B.\'yi depodan çıkarttı. 2 arkadaş, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirlği ekipleri, mekanda çalışan Osman K., Ali B. ile Hilal K.\'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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