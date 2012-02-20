T24 LogoT24 Logo
Yaşam

HES tartışmaları kanlı bitti!

Görevliler ile köylüler arasındaki tartışma, daha sonra yumruklu, taşlı kavgaya dönüştü.

20 Şubat 2012 19:56

 

T24 - Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca Beldesi'nde bulunan Etikrom Fabrikası'na kurulmak istenen Hidroelektrik Santrali (HES) tartışma ve kavgayla başladı.
 
Kovancılar'ın Yarımca Beldesi'ndeki özel bir holdinge ait Etikrom Fabrikası'nda HES kurulacağının açıklanmasının ardından bugün beldeye giden fabrika yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Veysel Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı görevliler, köy kahvesinde kendilerini bekleyen köylülere HES hakkında bilgi vermek istedi.  
 
Belde sakinleri, HES yapımına karşı olduklarını belirterek, santralin tamamlanmasından sonra çevre ve insan sağlığının bozulacağını savunarak, görevlilerle tartışmaya başladı.  
 
Görevliler ile köylüler arasındaki tartışma, daha sonra yumruklu, taşlı kavgaya dönüştü.  
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Veysel Yıldırım, kafasına isabet eden bir taşla kanlar içerisinde kalırken, bir fabrika elemanı da baygınlık geçirdi. 
 
 

Belediye başkanı olayları önlemeye çalıştı 

 
 
Yarımca Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ali Sertdemir ve bazı vatandaşlar kavgayı engellemeye çalışırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayların büyümesini önledi. 
 
Taşlı saldırı olayında yaralananlar ambulansla Elazığ'a götürülürken, Etikrom Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım'ın özel aracıyla olay yerine gelmesi, köylülerin tekrar ayaklanmasına yolaçtı.
 
Jandarmanın uyarısı üzerine Yıldırım, aracına binerek beldeden ayrıldı. Jandarma ekiplerinin beldeden uzaklaştırmaya çalıştıkları fabrika görevlileri de köylülerin taşlı saldırısına uğradı. 
 
 

Mini referandum 

 
 
Fabrika elemanlarının olay yerinden uzaklaştırılmasından sonra Kovancılar Kaymakamı Selçuk Aslan ve takviye jandarma birlikleri de beldeye gelerek, sıkı güvenlik önlemi aldı.  
 
Kaymakam Aslan geldikten sonra belde sakinlerine HES ile ilgili bilgiler verildi. Ancak belde sakinleri hidro elektrik santraline karşı olduklarını belirterek, yapımına izin vermeyeceklerini söyledi.  
 
Bunun üzerine KaymakamıSelçuk Aslan, olay mahallinde santralin kurulup kurulmaması konusunda mini bir referandum yaptı. Bilgilendirme toplantısına katılan kalabalık, santralin kurulmaması yönünde el kaldırdı.  
 
Yarımca Belde Belediye Başkanı Mehmet Ali Sertdemir de belde halkı olarak termik santral yapımına karşı olacaklarını belirtti. 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

HES

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24