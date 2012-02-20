HES tartışmaları kanlı bitti!

T24 - Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca Beldesi'nde bulunan Etikrom Fabrikası'na kurulmak istenen Hidroelektrik Santrali (HES) tartışma ve kavgayla başladı.

Kovancılar'ın Yarımca Beldesi'ndeki özel bir holdinge ait Etikrom Fabrikası'nda HES kurulacağının açıklanmasının ardından bugün beldeye giden fabrika yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Veysel Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı görevliler, köy kahvesinde kendilerini bekleyen köylülere HES hakkında bilgi vermek istedi.

Belde sakinleri, HES yapımına karşı olduklarını belirterek, santralin tamamlanmasından sonra çevre ve insan sağlığının bozulacağını savunarak, görevlilerle tartışmaya başladı.

Görevliler ile köylüler arasındaki tartışma, daha sonra yumruklu, taşlı kavgaya dönüştü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Veysel Yıldırım, kafasına isabet eden bir taşla kanlar içerisinde kalırken, bir fabrika elemanı da baygınlık geçirdi.

Belediye başkanı olayları önlemeye çalıştı

Yarımca Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ali Sertdemir ve bazı vatandaşlar kavgayı engellemeye çalışırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayların büyümesini önledi.

Taşlı saldırı olayında yaralananlar ambulansla Elazığ'a götürülürken, Etikrom Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım'ın özel aracıyla olay yerine gelmesi, köylülerin tekrar ayaklanmasına yolaçtı.

Jandarmanın uyarısı üzerine Yıldırım, aracına binerek beldeden ayrıldı. Jandarma ekiplerinin beldeden uzaklaştırmaya çalıştıkları fabrika görevlileri de köylülerin taşlı saldırısına uğradı.

Mini referandum

Fabrika elemanlarının olay yerinden uzaklaştırılmasından sonra Kovancılar Kaymakamı Selçuk Aslan ve takviye jandarma birlikleri de beldeye gelerek, sıkı güvenlik önlemi aldı.

Kaymakam Aslan geldikten sonra belde sakinlerine HES ile ilgili bilgiler verildi. Ancak belde sakinleri hidro elektrik santraline karşı olduklarını belirterek, yapımına izin vermeyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine KaymakamıSelçuk Aslan, olay mahallinde santralin kurulup kurulmaması konusunda mini bir referandum yaptı. Bilgilendirme toplantısına katılan kalabalık, santralin kurulmaması yönünde el kaldırdı.

Yarımca Belde Belediye Başkanı Mehmet Ali Sertdemir de belde halkı olarak termik santral yapımına karşı olacaklarını belirtti.