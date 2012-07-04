HES protestoları şenliğe döndü

Yayla, kiraz, sarmı-sak şenliklerine yenisi eklendi. Şavşat HES protestosu şenliği. Şenliğin ardından dere nöbeti başlayacak.

Artvin Şavşat bölgesinde yapılan hidroelektrik santrallara ( HES ) karşı mücadele için kurulan Şavşat Derelerin Kardeşliği Platformu, HES ’leri protesto etmek için şenlik yapmaya karar verdi. İlk kez yapılacak etkinliğe 5 bin kişinin katılması bekleniyor. Şenliklerde âşıklar HES üzerinden atışacak. 11-12 Temmuz’da yapılacak şenlik sonrasında Kocabey Köyü Leşet Deresi’nde nöbet başlayacak.

2007’den bugüne devam eden HES karşıtı mücadelede yüzlerce eylem, protesto gösterisi ya da basın açıklaması yapıldı. Şavşat’ta bu kez HES ’ler bir şenlik aracılığıyla protesto edilecek. Kocabey Köyü Çevre Koruma Vakfı ile Şavşat Derelerin Kardeşliği Platformu işbirliğiyle düzenlenen ‘ HES ’lere Karşı Dayanışma Şenliği’nde akademisyenler köylülere HES ’ler hakkında bilgi de verecek.

Platformun sözcüsü Almerdan Aymelek, şenlikler hakkında şu bilgileri verdi: “Şavşat’ın nüfusu 7 bin 500. Önceki yıl düzenlediğimiz mitinge 5 bin kişi katıldı. Kocabey’e yapılacak Değirmendere HES projesi 5 megavatın altında olduğu için ÇED gerekli değildir kararı verildi ve valilik izniyle çalışmalar başlayacak. Bu çalışma öncesinde bölgede şenlik yapmaya karar verdik. Alternatif bir festivalle eğlenerek sularımıza sahip çıktığımızı göstereceğiz. Satanlara, alanlara, şirketlere mesaj göndermek istiyoruz. Sonuçta bir protesto ama şenlik havasında olacak. Davul zurnayla horon tepeceğiz, yerel sanatçılar konserler verecek. Prof. Dr. Beyza Üstün gibi bilim insanları HES ’leri anlatacak. Âşıklar atışması olacak.”

'Morale ihtiyacımız var'

Platform üyelerinden Güngör Tekgümüş, neden bir protesto gösterisi ya da miting değil de şenlik düzenlediklerini şöyle açıklıyor:

“Leşet küçük bir dere. HES ’lerle mücadele eden biz bölge insanlarının morale ihtiyacı var. Köy o dereden besleniyor. Köylüler şenlikten sonra nöbete başlayacak. İş makinelerini sokmayacağız.” (Serkan Ocak-Radaikal)