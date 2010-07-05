T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

HES Özelleştirmelerine onay

05 Temmuz 2010 16:12

T24- Rekabet Kurulu, Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait, 18 grup olarak özelleştirme ihalesi yapılan hidroelektrik (HES) santrallerinin devredilmesine izin verdi. 

Rekabet Kurulu'nun 5 Temmuz tarihli kararına göre, Kurul, söz konusu HES'lerin özelleştirme ihalelerinde en yüksek 3 teklifi veren şirketten herhangi biri tarafından devralınması işleminin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7. maddesi ve 1998/4 sayılı Tebliğ kapsamında olduğuna, ancak aynı tebliğin 5. maddesinde öngörülen pazar payları ve ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına karar verdi.

Kurul, Kayaköy, Kovada 1 ve Kovada 2, Devre, İvriz HES'lerinin özelleştirme ihalelerinde en yüksek 3 teklif sahibinden biri olan ''Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'' tarafından devralınması işleminin ise izne tabi olduğuna, bununla birlikte muhtemel devralma işlemi sonucunda, ilgili pazarda hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24