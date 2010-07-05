HES Özelleştirmelerine onay

T24-

Rekabet Kurulu'nun 5 Temmuz tarihli kararına göre, Kurul, söz konusu HES'lerin özelleştirme ihalelerinde en yüksek 3 teklifi veren şirketten herhangi biri tarafından devralınması işleminin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7. maddesi ve 1998/4 sayılı Tebliğ kapsamında olduğuna, ancak aynı tebliğin 5. maddesinde öngörülen pazar payları ve ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına karar verdi.

Kurul, Kayaköy, Kovada 1 ve Kovada 2, Devre, İvriz HES'lerinin özelleştirme ihalelerinde en yüksek 3 teklif sahibinden biri olan ''Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'' tarafından devralınması işleminin ise izne tabi olduğuna, bununla birlikte muhtemel devralma işlemi sonucunda, ilgili pazarda hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. (aa)