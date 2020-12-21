HES kodu İstanbulkart’larda nasıl eşleştirilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbulkart kullanıcılarına HES kodu eşleştirmesi yapmaları için hatırlatmada bulundu. HES kodu İstanbulkart eşleştirmesi nasıl yapılacak.

İBB'den mesajla yapılan duyuruda, "Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'inizla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın." denildi.

HES kodu işlemleri https://bit.ly/kisiselistanbulkart linkinden yapılacak.