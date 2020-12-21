T24 LogoT24 Logo
Gündem

HES kodu İstanbulkart’larda nasıl eşleştirilecek?

21 Aralık 2020 11:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbulkart kullanıcılarına HES kodu eşleştirmesi yapmaları için hatırlatmada bulundu. HES kodu İstanbulkart eşleştirmesi nasıl yapılacak. 

İBB'den mesajla yapılan duyuruda, "Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'inizla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın." denildi.

HES kodu işlemleri https://bit.ly/kisiselistanbulkart linkinden yapılacak.

ETİKETLER

İstanbul Büyükşehir BelediyesiİBBİstanbulkarstHESkodueşleştirmehatırlatmalink
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24