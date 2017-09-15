HES karşıtlarını tehdit eden bekçiye 5 ay hapis cezası

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde HES\'lerle mücadeleyle gündeme gelen Alakır Vadisi\'nde 10 yılı aşkın süredir yaşayan Tuğba- Birhan Erkutlu çiftini, \"Ayaklarını denk alsınlar. Yoksa bacaklarını kırarız\" diye tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan HES şirketinin bekçisi Şaban Akkay, 5 ay hapse mahkum edildi.

İstanbul\'dan 10 yılı aşkın süre önce Kumluca İlçesi\'ndeki Alakır Vadisi\'ne taşınıp doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Erkutlu çifti, Alakır Nehri üzerinde 4\'ü tamamlanan 4\'ü planlama aşamasındaki HES\'lerle mücadelesinde, geçen yıl önce evlerinin önünde silahla ateş edilmesi, ardından tehdit edildikleri iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Geçen yıl 11 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Metamar/Dedegöl Enerji şirketine ait Kürce HES\'in bekçisi Şaban Akkay hakkında, çiftin komşuları Elif Arığ\'a \"Aşağıdakilere söyle. Ayaklarını denk alsınlar. Yoksa bacaklarını kırarız onların\" diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine dava açıldı.

Davaya bakan Kumluca 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Şaban Akkay\'a, Birhan Erkutlu\'yu tehdit etmek suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Bekçinin daha önceden de kasıtlı suçtan ertelenmiş cezası olduğu için hapis cezası ertelenmedi.

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