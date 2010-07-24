HES karşıtı ateş Hopa'dan yakıldı



Cengiz Çiftçi - T24



Karadeniz İsyandadır Platfomu (KİP)'nun HES'lere karşı başlatmış olduğu Karadeniz yolculuğun ilk basın açıklaması Hopa'da gerçekleşti. Kip aktivistleri açıklamalarında, "Karadeniz, sahil yolu ile denizinden koparıldı ve Çernobil ile ölüme terk edildi. Şimdi de HES projeleri ile vadileri ve dereleri şirketlere satılıyor, nükleer santral projeleri ile atık çöplüğüne döndürülmek isteniyor. Artık yeter" dedi.



Karadeniz'deki yaşamı yok eden enerjilere karşı mücadele eden Karadeniz İsyandadır Platformu'nun (KİP) düzenlemiş olduğu ve iki hafta sürecek olan "Karadeniz Yaşam yolculuğu" Hopa'da yapılan basın açıklaması ile başladı.



KİP aktivistleri, Hopa'daki çeşitli demokratik kitle örgütleri ve yerel halkla biraraya gelip bilgilendirme toplantısı yaparken Hopa Belediye Başkanı Turan Kasımoğlu'nu da ziyaret etti. Kasımlıoğlu'na HES projeleri ile ilgili bilgilendirme yapan grup, Hopa'da yapılabilecek projeler konusunda halkın yaşam alanlarını korunmasında yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü ifade etti. Grup, belediye başkanının ziyaretinden sonra çok sayıda kişinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.





'Karadeniz çöplük olmayacak'



"Karada Denizde Heryerde İsyan" pankartı arkasında biraraya gelen aktivistler, sık sık "Susma haykır karadeniz isyandadır", "Dereler özgürdür özgür akacak" "Dereler gümbür gümdür Karadeniz özgürdür" şeklinde slogan attı. Grup adına açıklamayı aktivistlerden Deniz Şener okudu. Şener, "Karadeniz, sahil yolu ile denizinden koparıldı ve Çernobil ile ölüme terk edildi. Şimdi de HES projeleri ile vadileri ve dereleri şirketlere satılıyor, nükleer santral projeleri ile atık çöplüğüne döndürülmek isteniyor. Artık yeter!" dedi. Son yıllarda Karadeniz’de planlanan 750’den fazla HES projesine karşı Karadeniz’in diğer bölgelerinin göstermiş olduğu direnişi önümüzdeki aylarda Hopa'da gerçekleşeceğini ümit ettiklerini ifade eden Şener,"Biliyoruz ki, bu uygulamalar devam ederse Karadeniz’de girilmemiş vadi, Hes yapılmamış dere kalmayacaktır. Şu anda Hopa’da 2 Hes projesinden söz ediliyor, ama çok yakında harekete geçecekler ve işte o zaman Hopa bu felaketle karşı karşıya kalacak. Hes doğanın tahribatıdır, toprağımızın ve suyumuzun şirketlere satılmasıdır. Karadeniz’in kültürel çeşitliliğinin ve tarihsel mirasının yok edilmesidir. Şirketlerin kar amaçlı yürüttüğü bu yok oluş projeleri yaşam alanlarımızı geri dönüşü olmayan bir yıkım sürecinin içerisine sokmuştur" şeklinde konuştu.





'Hukuk yanında halkın direnişi önemli'



Karadeniz vadilerinin bir bütün olduğunu ve bir vadideki tahribatın bütün Karadeniz’i etkileyeceğini anlatan Şener son olarak şunları söyledi: "Biliyoruz ki, Hopa‘nın direniş geleneği bu saldırılara da gereken yanıtı verecek ve Karadeniz’in birçok yerinde başlamış olan bu mücadelelerle dayanışmayı yükseltecek. Bugün direnişin olmadığı Karadeniz vadilerinde ve derelerinde hukuksal kazanımlar fazla işe yaramayacaktı r. Bu yüzden hukuksal kazanımla birlikte, esas olan halkın göstermiş olduğu direnişin kendisidir."



