HES inşaatına mahkeme 'dur' dedi

Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, Akseki İlçesi'ne bağlı Gümüşdamla Köyü'nde yapımı süren hidroelektrik santrali (HES) projesinin iptali ve inşaatın durdurulmasına karar verdi.

Yaklaşık 1000 kişi, kararı, firma yetkilerine tebliğ etmek için inşaat alanına yürüdü. Firma temsilcisi bulamayan grup, basın açıklaması yaparak dağıldı.

Gümüşdamla Köyü’nde Ali Hoca Deresi üzerinde yapımı süren HES’in iptali için Gümüşdamlalılar Derneği’nin Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’nde karar çıktı. Mahkeme, HES’in iptali yönünde karar verdi. Akdeniz Derelerin Kardeşliği Platformu ve Gümüşdamlalılar Derneği öncülüğünde yaklaşık 1000 kişi, mahkeme kararını firmaya tebliğ etmek için bugün saat 12.00’de Gümüşdamla Köyü’nde toplandı. Üzümdere Köyü Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği üyeleri, Akseki, İbradı ve Manavgat ilçelerinden de gelen çok sayıda vatandaşın da katıldığı grup, ’Direne direne kazandık’, ’HES’lere hayır’,’Su haktır, satılamaz’ diye slogan atarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Ali Hoca Deresi üzerindeki inşaat alanına geldi.

Karar hemen uygulamasın

Erenler Enerji A.Ş. tarafından yapılan Değirmen Regülatörü ve HES inşaatının bir an önce durdurulmasını isteyen köylüler, mahkeme kararını firma yetkililerine tebliğ etmek istedi. Kararı tebliğ edecek muhatap bulamayan grup adına açıklama yapan Gümüşdamla Köyü Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Özkan, HES projesinin iptali ve inşaatın durdurulması için açılan davayı kazandıklarını söyledi. Özkan, mahkeme kararının gereğinin acilen yerine getirilmesini ve inşaatın durdurulmasını istedi.

Emsal niteliğinde bir karar

Davanın avukatı Münip Ermiş ise "Bu karar, yöremizde ve ülkemizin dört bir yanında yapılmak istenen HES’ler için emsal teşkil edecek" dedi.

Üzümdere Köyü Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği adına konuşan Remzi Alp ise "Bizim köyümüzde henüz HES inşaatı başlamasa da çalışmaları sürdürülüyor. Bu dava bizim için de emsal oldu. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da HES şirketinin peşini bırakmayacağız ve bu mücadeleyi diğer köylerle birlikte sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Akdeniz Derelerin Kardeşliği Platformu Sözcüsü Birsen Tanyeri de henüz mücadelenin bitmediğini tam aksine daha da güçleneceği bir döneme girdiklerini kaydetti.

Eyleme koltuk değnekleriyle katılan Ayşe Bozkurt ise "Çocuklarımın geleceği için, hakkı için buraya geldim. Burası çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği, onların hakkını kimsenin yemesine izin vermeyiz" dedi.