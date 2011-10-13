T24 LogoT24 Logo
Çevre

HES için gözyaşı döktüler

Erzurum’un Bağbaşı Beldesi’nde 2 yıldır hidroelektrik santrali (HES) kurulmasına karşı eylem

13 Ekim 2011 03:00

T24 - Erzurum’un Bağbaşı Beldesi’nde 2 yıldır hidroelektrik santrali (HES) kurulmasına karşı eylem yapan bölge sakini ve çevrecilerin direnişi kırıldı. Aylardan beri iş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen kadınlar, HES yapımı için başlayan çalışmaları ağlayarak izledi.



İlk eyleme katılan 17 yaşındaki Leyla Y.’ye mahkeme tarafından önce HES eylemcileriyle görüşmeme ve çalışma alanlarına girmeme cezası verildi. İtiraz üzerine, Leyla Y.’nın cezası 13 kişiyle görüşmeme şeklinde sınırlandırıldı. İl Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Akgün, Bağbaşı Beldesi’nde eylemcilerle görüştü. Bağbaşı’ndan Ali Dursun, sorunlarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve “Ağlıyorum, çünkü suyum elimden gidiyor. AK Parti’ye oy verdiğim için ağlıyorum. Herkes cennete gitmek için ibadet eder. Biz yalancı cennette yaşıyoruz ama cennetimiz elimizden alınıyor. Çalışmayı durdurun” dedi.

Güvenlik önlemi alınması üzerine iş makineleri çalışmaya başladı. Makinelerin çalıştığı gören özellikle kadınlar, gözyaşlarını tutamadı. Güvenlik önlemi altında çalışma, geç saatlere kadar sürdü. Dün de iş makinelerinin çalıştığını gören belde halkı, şantiyeye gitmek yerine uzaktan çaresizce seyretmeyi yeğledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24