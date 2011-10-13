HES için gözyaşı döktüler

T24 -

İlk eyleme katılan 17 yaşındaki Leyla Y.’ye mahkeme tarafından önce HES eylemcileriyle görüşmeme ve çalışma alanlarına girmeme cezası verildi. İtiraz üzerine, Leyla Y.’nın cezası 13 kişiyle görüşmeme şeklinde sınırlandırıldı. İl Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Akgün, Bağbaşı Beldesi’nde eylemcilerle görüştü. Bağbaşı’ndan Ali Dursun, sorunlarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve “Ağlıyorum, çünkü suyum elimden gidiyor. AK Parti’ye oy verdiğim için ağlıyorum. Herkes cennete gitmek için ibadet eder. Biz yalancı cennette yaşıyoruz ama cennetimiz elimizden alınıyor. Çalışmayı durdurun” dedi.Güvenlik önlemi alınması üzerine iş makineleri çalışmaya başladı. Makinelerin çalıştığı gören özellikle kadınlar, gözyaşlarını tutamadı. Güvenlik önlemi altında çalışma, geç saatlere kadar sürdü. Dün de iş makinelerinin çalıştığını gören belde halkı, şantiyeye gitmek yerine uzaktan çaresizce seyretmeyi yeğledi.