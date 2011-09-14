HES eylemcisi kızı 'pes' ettiren ceza

T24 -



Adli takip kararı



Avukat: Hakim suç işlemiştir









Leyla 'pes' dedi





Cezanın dayandırıldığı madde







Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Erzurum Bağbaşı Beldesi’nde inşa edilecek HES ’e tepki için yaklaşık iki yıldan beri mücadele eden yöre halkı, 6 Eylül günü iş makinelerinin çalışma yapacağı haberi üzerine oturma eylemi düzenledi. Bedensel engellilerin tekerlekli sandalyeleriyle katıldıkları, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar, Ödük Vadisi’nde kurulacak HES’in meyve ve sebze bahçelerini kurutacağını ileri sürerek buna izin vermeyeceklerini belirtti.İş makinesinin çalıştırılmasına tepki gösteren vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bir polis, bir özel güvenlik görevlisi ve 2 vatandaş yaralandı. Arbede sonrası soruşturma başlatan jandarma, yaşları 17 ile 66 arasında değişen 15 kişi ’görevi yaptırmamakta direnme’ suçundan savcılığa sevk etti. Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarılan 10 erkek ile 5 kadın buradan Tortum Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.Tortum Sulh Ceza Mahkemesi, 15 şüpheli hakkında ’görevi yaptırmamakta direnme’, ’kamu görevlisine hakaret’ suçlarından adli kontrol uygulamasına, şüphelilerin soruşturma ve dava sonuna kadar en yakın kolluk birimine haftanın 5 günü giderek imza atmalarına karar verdi. Mahkeme 17 yaşındaki Leyla Y. ile ilgili ise CMK’nın 109/3-b maddesini gerekçe göstererek, Bağbaşı Beldesi ve diğer yerlerdeki HES konusunda faaliyet gösteren çalışma alanlarına girmesini ve HES’lere karşı eylemlerde bulunan kişilerle ilişi kurmasını yasakladı. Bunların yanı sıra mahkeme, Leyla Y. hariç diğer şüphelilerin 250 lira güvence miktarı yatırmasını uygun buldu.Bağbaşı Beldesi’nin Erzurum’un sebze- meyve ihtiyacını karşılayan yöre olduğunu belirten eylemcilerin avukatı Ercüment Şenol, köylülerin yaptığının pasif direniş olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 yıldan beri bölgede HES’le ilgili olaylar yaşandığını ifade eden Ercüment Şenol şöyle dedi:"Cezada kanunilik ilkesi vardır. Yani yasa koyucunun tayin etmediği bir hususu, hakim olarak kafanızdan uyduramazsınız. CMK’nın 109’ncu maddesi adli kontrolle ilgilidir. Burada hakimin kararını karşılayan bir madde yoktur. Adalet Bakanına soruyorum Tortum’a tayin ettiğiniz hakim Hakan Öztürk adli kontrol kararını, TCK, CMK’da olmayan bu maddeyi nerden çıkarmış, uygulamıştır? Adalet Bakanı çıksın cevap versin. Bu Türkiye’de yargının nereye götürülmek istendiğinin canlı ve sıcak bir örneğidir. Yasada olmayan bir karar vermiştir. Hakim suç işlemiştir, hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Burası demokratik hukuk devletidir. İnsanların kiminle görüşüp görüşmeyeceğini hakimler tayin etmez, kendileri tayin eder. Mahkemenin kararlarına bir üst mahkemede itiraz edeceğiz."Avukat Ercüment Şenol, adli kontrol kararına da itiraz edeceklerini sözlerine ekledi.Köylerine düzenlenen HES protestosuna katıldığını, ancak taş atmadığını söyleyen Leyla Y., kendisine iftira edildiğini ileri sürdü. Yaşı küçük olduğu için kendisine para cezası verilmeyip adli kontrol da getirilmeyen Leyla Y. hakimin verdiği ’HES çalışma alanlarına girmemesi ve HES’lere karşı eylemlerde bulunan kişilerle ilişki kurmasını" yasağına uymak zorunda olduğunu söyledi.Ortaokul mezunu ve 4 kardeşin en büyüğü olan Leyla Y., "Kimseye taş atmadım. Mahkemede yaşım küçük olduğu için diğerleri gibi ceza almadım. Bundan sonra eylemlere katılırsam tutuklanma ihtimalim var. Ben de verilen cezaya saygı gösterip, eylemlere katılmayacağım. Benim tek üzüntüm jandarmanın bana taş attığım yönünde iftirada bulunması oldu" dedi.CMK109: Üst sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine adl? kontrol altına alınmasına karar verilebilir.CMK109/3-b: Adl? kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir: b) Hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.