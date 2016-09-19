Hertha yine kazandı, Schalke yine kaybetti



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da 3’üncü hafta pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Berlin'de oynanan maçta Hertha Berlin, Schalke'yi 2-0 yenerek 3 hafta sonunda 3'üncü galibiyetini aldı ve puan cetvelinde 9 puanla lider Bayern Münih'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

49 bin 251 kişinin izlediği Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi takımın gollerini 64'üncü dakikada Mitchell Weiser ve 74'üncü dakikada Valentin Stocker kaydetti.

Futbol kalitesi düşük ve pozisyon zenginliği olmayan ilk yarının ardından ikinci yarıda da tablo aynı yönde ilerlerken skordaki dengenin bozulmasına şahsi hatalar neden oldu. 64'üncü dakikada Schalke'nin yeni transferi Benjamin Stambouli'nin kendi köşe gönderi yakınında adeta rakibine hediye ettiği topu alan Pekarik bekletmeden ceza alanına ortaladı. Topun gelişine çok iyi vuran Weiser skoru Hertha lehine bozan isim oldu.

Schalke gol sonrası iyice oyundan düştü. 74'üncü dakikada bir başka yeni transfer Nabil Bentaleb'in orta sahada kaptırdığı top Hertha Berlin kontra atağına dönüşürken bu kez ilk golün sahibi Weiser'in güzel ortasını İsviçreli oyuncu Valentin Stocker aynı güzellikte vurarak ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi.

Hertha Berlin çarşamba günkü dördüncü hafta maçında kendisi gibi üç maçta üç galibiyet alan Bayern Münih deplasmanına konuk olacak.

Üç hafta sonunda üç mağlubiyet alan ve ligin gol atamayan tek takımı olan Schalke'de savunmacı Naldo “Üç maç, sıfır puan. Schalke bu değil. Çarşamba günkü maçta taraftarımızın da desteğiyle birlikte iyi sonuçlar almaya başlamak zorundayız” diye konuştu. Mavi beyazlılar dördüncü haftada sezona iyi başlayan bir başka ekip olan Köln'ü konuk edecek.

Mainz'dan ilk sezon galibiyeti

Pazar gününün ilk maçında Augsburg’u deplasmanda yenen Mainz bu sezon ilk galibiyetini aldı. 26 bin 115 kişinin izlediği WWK Arena’daki mücadeleyi konuk takım kazandı.

İlk yarının genelinde maça hakim olan kırmızı-beyazlılar henüz 7’nci dakikada Jhon Cordoba’nın kafa golüyle öne geçti. İlk yarı bu golle sona ererken ev sahibi Augsburg ikinci yarıya daha istekli başlayan taraftı. Ancak beraberlik sayısına ulaşması 73’üncü dakikayı buldu. Yunan oyuncu Konstantinos Stafylidis uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla skora yeniden denge getirdi. Augsburg’un gol sevinci sadece iki dakika sürdü. 75’inci dakikada sahneye çıkan Türk milli oyuncu Yunus Mallı serbest vuruştan gelen topu kafayla ağlara göndererek Mainz’ı bir kez daha öne geçirdi. Augsburg’un umutlarını bitiren isim 81’nci dakikada attığı golle Japon oyuncu Yoshinori Muto oldu.

Avrupa Ligi temsilcisi Mainz bu galibiyetle puan cetvelinde 9’uncu sıraya yükselirken Jose Rodriguez’i kaybetti. 90+3’te rakibi Dominik Kohr’a sert bir faul yapan İspanyol oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mainz çarşamba günü oynayacağı 4’üncü hafta maçında son sıradaki Werder Bremen’e konuk olacak. İkinci yenilgisini alarak 13’üncü sıraya inen Augsburg ise dördüncü haftada Bayer Leverkusen deplasmanında puan arayacak.

Bundesliga'da 3. haftanın toplu sonuçları

Köln 3 – Freiburg 0

Bayern Münih 3 – Inglostadt 1

Hoffenheim 0 – Wolfsburg 0

Eintracht Frankfurt 2 – Bayer Leverkusen 1

Hamburg 0 – RB Leipzig 4

Borussia Dortmund 6 – Darmstadt 0

Mönchengladbach 4 – Werder Bremen 1

Ausgburg 1 – Mainz 3

Hertha Berlin 2 – Schalke 0