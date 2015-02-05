Hertha, Luhukay ile yollarını ayırdı



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in, sahasında Bayer Leverkusen'den aldığı yenilginin ertesi günü teknik direktörü Jos Luhukay'ın görevine son vermesi sürpriz olmadı. Hertha yönetimi yaklaşık 2,5 yıllık başarılı bir dönemin ardından Luhukay'ın yerine takımı şimdilik eski futbolcusu Macar Pal Dardai ve eski yardımcı antrenörlerinden Rainer Widmayer'e emanet etti.

Luhukay takımın başına ikinci lige düştüğü 2012'de getirildi ve bir sezon sonra Hertha'yı yeniden birinci lige yükseltip sezonu 11'inci sırada tamamlamasını sağladı.

Bu sezon işler iyi gitmedi

Hertha bu sezon Eintracht Frankfurt ile 4-4 berabere kaldıktan sonra üst üste üç yenilgi aldı ve kış tatiline kendi sahasındaki 5-0'lık Hoffenheim yenilgisiyle girdi. Son olarak dün sahasındaki 19'uncu hafta maçında Bayer Leverkusen'e 1-0 yenilen başkent ekibi puan cetvelinde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle doğrudan düşme sırası olan 17'nciliğe kadar geriledi. Hertha Berlin Cumartesi günü Mainz deplasmanında puan arayacak.

Hollandalı çalıştırıcı bu sezon Bundesliga'da görevine son verilen 5'inci teknik adam oldu. Daha önce Mirko Slomka Hamburg'tan, Jens Keller Schalke'den, Robin Dutt Werder Bremen'deki görevlerinden ayrılmış, Armin Veh de Stuttgart'taki görevinden istifa etmişti.