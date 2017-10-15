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Spor

Hertha Berlin futbolcularından dayanışma mesajı

Hertha Berlinli oyuncular, Schalke maçı öncesinde saha ortasında diz çökerek NFL oyuncularına destek verdi

15 Ekim 2017 14:24

Hertha Berlinli oyuncular, Schalke maçı öncesinde saha ortasında diz çökerek NFL oyuncularına destek verdi.

Berlin-(DHA)  ABD Başkanı Donald Trump\'ın tutumlarına ulusal marş esnasında diz çökerek tepki koyan Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncularına, futbolculardan destek geldi. Bundesliga\'da oynanan maçta Hertha Berlin oyuncuları, NFL\'deki sporculara dayanışma mesajı yolladı. 
Olay, Bundesliga\'da 8. haftasında Hertha Berlin ile Schalke arasında oynanan karşılaşma öncesi yaşandı. Ev sahibi Herthalı futbolcular müsabaka öncesinde orta yuvarlakta diz çökerek tüm dünyada yayılan bu eyleme destek gösterdi.
Alman ekibi yöneticileri bu hareketin \'Hoşgörülü bir Berlin\'i ve açık fikirli bir dünyayı\' temsil ettiğini belirtti.
 

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