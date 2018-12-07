Hersek Lagünü'nde kuş gözlem kulesi açıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Altınova ilçesinde bulunan ve 206 tür kuşa ev sahipliği yapılan Hersek Lagünü’nün gözlemlenebilmesi için Kuş Gözlem Kulesi ile Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Altınova Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle yaptırılan Kuş Gözlem Kulesi ile Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi\'nin törenine, Vali Muammer Erol’un yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, lagünü bir ‘Kuş Oteli’ olarak adlandırdıklarını söyledi. Lagün ve çevresinde yapılan çalışmalarla ilçeye değer kattıklarını ifade eden Oral, şöyle konuştu:

\"Buraya çok değer katacak projelerimiz var. 40 dönüm üzerine Tıbbı Aromatik Bahçemiz. Oradan buradaki lagüne ulaşacağız. Burada bisiklet ve yürüyüş yollarıyla devam edeceğiz. Hemen karşımızda da kuş gözlem kulemiz var. Şu anda proje inşaatı devam ediyor. Türkiye’nin tek engellilere uygun, asansörlü kuş gözlem kulesi. Arkasında da onun Doğa Eğitim Merkezi yapılıyor. İçinde kuş takip merkezi, kuş tedavi merkezi, kafeteryalarıyla buranın turizmine, doğanın turizmine, tanıtımına hizmet edecek bir alan yapılıyor. Orada bizim aynı zamanda Hersekzade Ahmet Paşa Külliye’miz var. Külliyeyi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Külliyemizin devamında Helenapolis Atik Kentimize gidiyoruz. Orayla ilgili bir çalışma başlatmak istiyoruz ileriki yıllarda. Bölgede 2 kilometrelik plajımız var. Yine projelerimizin içerisinde olan, Türkiye’de pek olmayan, nadir olan bir Deniz Feneri Projesi var. Onu da önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğiz.\"

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Altınova’nın her geçen gün yatırımlarla cazibesini geliştiren bir yer olduğunu belirtti. Hersek Lagünü’nün korunması adına Osman Gazi Köprüsü projesinde değişikliğe gidildiği ve köprüye kavis verildiğini hatırlatan Büyükgümüş,

\"İnşallah bu Osman Gazi Köprü’müz, Yürüyen Köşk’le birlikte Yalova’mız anıldığı zaman bir çevrecilik abidesi olarak tarihe geçti. Yalova her zaman çevreci olarak anılacak. O küçük değişiklik, dokunuş gerçekleştirilmemiş olsaydı bugün Hersek Lagünü’nü bu derece güzelliği ile biz kullanıyor olmayacaktık. Bu projenin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Binali Yıldırım’a ve emeği geçen herkese biz minnet borçluyuz. Bu küçük dokunuşlar, bu kelebek etkileri insanların hayatını güzelleştiriyor\" diye konuştu.