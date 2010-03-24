Heroes'un ölümsüz kızı İstanbul'da yakalandı!

T24 - Dünya ağırsiklet boks şampiyonu unvanını elinde bulunduran Ukraynalı Vladimir Klitschko ile 'Heroes' dizisi ile şöhrete kavuşan sevgilisi Hayden Leslie Panettiere İstanbul'da kameralara yakalandı.

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Dünyaca ünlü boksör ve güzel sevgilisi THY'nin Boeing 777-300ER tipi uçağında First Class uçmak için Almanya'dan direkt gitmek yerine İstanbul aktarmalı olarak Tokyo'ya uçtu.



İki gün önce Amerikalı rakibi Eddie Chambers'i Almanya'da maçın bitimine beş saniye kala nakavt eden Ukraynalı Vladimir Klitschko, 'Heroes' dizisinde oynadığı Claire Bennet karakteri sonrası şöhrete kavuşan 21 yaşındaki sevgilisi Hayden Leslie Panettiere ile birlikte dün saat 16.30'da Hamburg'tan İstanbul'a geldi.



Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde görüntülenen ünlü ikili şaşırarak güldü.



Panettiere önce yüzünü kapadı.İki sevgili, soruları cevapsız bıraktı. Yaklaşık iki saat boyunca transit salonda bekleyen çift daha sonra akşam saatlerinde THY'nin Boeing 777-300ER tipi uçağı ile 'first class' olarak İstanbul'dan Tokyo'ya uçtu.