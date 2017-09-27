'Hero' tişörtü giyen Gökhan Güçlü ve ablasına 5 yıl hapis istemi

Yaşar ANTER - Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MARMARİS\'te, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kaldığı otele saldırıda bulunulup, 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili görülen davanın duruşmasına \'Hero\' yazılı tişörtle gelen sanık astsubay Gökhan Güçlü ile tişörtü gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Muğla 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, Bahar Güçlü\'nün cezaevinde bulunan kardeşine tişörtü kargo yoluyla gönderdiği ve içerisinde İngilizce\'de \'Kahraman-Kahramanlar ölümsüzdür\' anlamına gelen \'Hero- Heroes are Immortal\' yazılı beyaz renkli tişört ve mektup bulunduğu belirtildi. Tişörtün, 30 Mayıs 2017\'de infaz koruma personeli tarafından Gökhan Güçlü\'ye gönderilen mektupla, incelemenin ardından teslim edildiği kaydedildi. Bahar Güçlü tarafından gönderilen mektupta, \'Sana küçük bir hediye aldım. Üzerinde kahraman yazıyor. Sen bizim kahramanımızsın, sen bizim her şeyimizsin...\' ibarelerinin yazılı olduğu da vurgulandı. İddianamade, şüphelilerin ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri, propaganda kastı altında hareket etmediklerini beyan ettikleri dile getirildi.

\'TERÖR PROPAGANDASI YAPILDI\' İDDİASI

Hero\' yazılı yazılı tişörtle terör propagandası yapıldığı belirtilen iddianamede, sanık Güçlü\'nün 13 Temmuz\'da gerçekleşen davanın duruşmasına getirilirken bu tişörtü giydiği, mahkeme heyetinin uyarısına rağmen çıkarmadığını da vurgulandı.

İddianamede ayrıca, \"Soruşturmaya konu olan tişörtün özel üretilmiş nitelikte bulunmadığını belirtseler de sanık Gökhan Güçlü\'nün Cumhurbaşkanı\'na yönelik suikast teşebbüsü eyleminin sanıklarından olduğu, duruşmaların şehit yakınları ve katılanların yanı sıra ulusal ve uluslararası basın tarafından yoğun şekilde takip edildiği, duruşma sürecinde yaşanan herhangi bir olağandışı olayın haber niteliği taşıdığı, gerek basın organları gerekse de sosyal medya kullanıcıları tarafından derhal haberleştirilerek kamuoyunun takdirine sunulduğu, dolayısıyla bu ortamın sanıkların kamuoyuna mesaj göndermesine ve algı yaratmasına imkan yarattığı bir gerçek olup, şüphelilerin böyle bir halin varlığından haberdar olamadıklarını düşünmek mümkün değildir\" denildi.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanık Gökhan Güçlü\'nün, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz\'da gerçekleştirilen silahlı terör eylemini övmeye, başta kendisi olmak üzere eylemde yer alan kişileri \'kahraman\' olarak nitelendirerek söz konusu eylemi teşvik etmeye, bu eylemin mağduru olan Türk milletini rencide etmeye, örgüt mensuplarına ise moral vermeye elverişli bir davranışta bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın ablası Bahar Güçlü\'nün de suçta kullanılan eşyayı temin etmek suretiyle silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu için hakkında kamu davası açılmasına karar verildiği belirtildi. İddanamede, sanıklar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun basın yoluyla işlenmiş olması nedeniyle yarı oranında artırılması talep edildi.

GÖREVLİLERE DE DAVA AÇILMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de tutuklu sanık Gökhan Güçlü\'nün, duruşmaya üzerinde \'Hero\' yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili olarak cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz korumla memuru hakkında dava açılmıştı.

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