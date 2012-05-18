'Herne peş' şarkısı örgüt propagandası sayıldı

Türk Tabibler Birliği’nin mitinginde, ‘Herne peş’ (ileri) isimli Kürtçe türküyü söyleyen tıp ve eczacılık fakülteleri öğrencilerine, 5 yıla kadar hapis talebiye dava açtı. İddianamede, öğrencilerin bu suçtan ceza alması halinde bir kamu kurumunda çalışmasının engellemesini de kapsayan TCK’nın ‘belirli haklardan yoksun bırakma’ya ilişkin 53. maddesinin de uygulanması talep edildi.
Mesut Hasan Benli'nin Radikal'de yer alan haberine göre, 13 Mart 2011’de Ankara ’da, TTB tarafından ‘Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin Çok Ses Tek Yürek Mitingi’ düzenlendi. Çok sayıda sağlık çalışanın katıldığı mitinge tıp ve eczacılık öğrencileri de katıldı. Olaysız geçen miting sonrası, tıp öğrencisi Zülküf Akelma ile eczacılık öğrencileri Yavuz Kılıç ile Özgür Yıldırım’a ‘Hernepeş’ şarkısını söyledikleri ve çeşitli sloganlar attıkları gerekçesiyle özel yetkili savcılık tarafından soruşturma açıldı. Üç öğrenciye ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla iddianame hazırlanarak, özel yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi ’ne sunuldu. İddianame kabul edildi.
Gençler 22 Mayıs Salı günü hakim karşısına çıkcak. İddianamede, ‘Herne peş’ adlı marşın içinde PKK/KCK propagandası yapıldığı ifade edildi. İddianamede, Zülküf Akelma’nın marşı söyleyip söylettiği, Özgür Yıldırım ile Yavuz Kılıç’ın da marşı söyledikleri ve Abdullah Öcalan’a atfen ‘Öndersiz yaşam olmaz’ sloganı attığı anlatıldı.
TV’lerde bile serbest
Akelma’nın avukatı Mustafa Güler, iddianame ve bilirkişi raporuna ilişkin olarak verdiği dilekçesinde, şu tespitlerde bulundu: “Terör örgütü propagandası yapmak olduğu iddia edilen türkü Grup Yorum adlı grubun 1995 yılında çıkardığı kasette yer almış, Kültür Bakanlığı bandrolü taşıyan bu kaset satılmış ve halen de satılmaktadır. Yine aynı grup ülke çapında yayın yapan Habertürk adlı kanalda da seslendirilmiştir. Kültür Bakanlığı bandrolü taşıyan ve hala bütün müzik marketlerde satılan bir kasette yer alan ve ülkemizin en büyük kanallarından birinde seslendirilebilen bir türküyü söylemenin örgüt propagandası olarak değerlendirmesi anlaşılabilir bir durum değildir.”
Kürt Şair Cegerxwin’in ‘Herne peş’ şarkısı, PKK ’nın kuruluşundan da önce yazılmış ve 1977’de Şivan Perwer tarafından okunmuştu. Bucaspor taraftarlarının da farkında olmadan bu şarkının müziğiyle marş okuduğu ortaya çıkmıştı.
bırayên delal hun werın kurdıno
bıhışta welat em herın merdıno
eger hun nayên vane keç em meşin
bese koletî serfıraz her bijîn
herne peş herne peş dewr û dem ya meye
welat çav lı rê bendewarê meye
keçên nûgihan em dıxwazın xebat
me canê cıwan dani rêka welat
dılê mejpola gurçık bûne hesın
bo ala rengîn hun werın em besın
Güzel Kürt kardeşlerim gelin
ülkemizin ardına gidelim
eğer siz gelmezseniz biz kızlar yeteriz
haydi ileri dönem bizim dönemimiz
ülkemizde mücadele bizi bekliyor
yeni kuşağın genç kızları biz de çalışmak istiyoruz
biz bu genç canımızı ülkemizin yoluna koyduk
yüreklerimiz çelikleşti artık
haydi kızıl bayrak için hep beraber gidelim”