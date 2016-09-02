Hermine kasırgası Florida sahilini vurdu

11 yıldan beri Florida sahillerini etkileyen ilk büyük kasırga olan Hermine nedeniyle bölgede Olağanüstü Hal ilan edildi.

Florida'nin kuzeyine bu sabahın erken saatlerinde Tallahassee'nin güneyine ulaşan kasırga, iç kesimlere ilerledikçe şiddeti düşerek "tropik fırtına" düzeyine geriledi.

Ancak yetkililer önümüzdeki 12 ila 24 saat boyunca Florida sahillerinin tümünde tehlikenin süreceğini söylüyorlar.

Ulusal Kasırga Merkezi bölgede rüzgarların hızının ilk aşamada saatte 130 km'yi bulduğunu sonra 80 km'ye kadar düştüğünü bildiriyor.

Şiddetli rüzgarlar ve yağışın su baskınlarına yol açtığı ve elektrik kesintilerinin 70 bin haneyi etkilediği bildiriliyor.

Yüzlerce okul ve kamu işyeri bugün kasırga nedeniyle kapalı. Halka yüksek alanlara çekilmeleri çağrısı yapıldı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Jeff Davis felaketle ilgili yardım çalışmaları için Florida'da yapılan hazırlıklar ve alarmdaki binlerce güvenlik personeline ek olarak ABD'nin çeşitli bölgelerinden ihtiyaç halinde sevkedilmek üzere 34 bin personelin de hazır olduğunu kaydetti.

Başkan Barack Obama, Florida eyalet yetkililerinden kendisini doğrudan sürekli bilgilendirmelerini ve bir ihtiyaç olduğunda hemen haber vermelerini istedi.

Şiddetini kaybeden kasırga Florida sahillerinden içerlere ilerlerken Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde de geniş bölgelerde Olağanüstü Hal ilan edildi ve önlemler alındı.

Florida'yı en son 2005 yılında Wilma kasırgası vurmuştu.