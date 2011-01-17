Hermina ve Muhammet muradına erdi

T24 - Bürokratik engeller nedeniyle 6 yıldır evlenemeyen çift, sonunda muradına erdi.



Ermeni Hermina Dalmazyan ve Trabzonlu Muhammet Ali Şimşek, Of İlçesi Kaymakamı Tuncay Sonel'in girişimleriyle dünyaevine girdi.



Of'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Keler Köyü'nde oturan Muhammet Ali Şimşek, ilk eşi Nuray Şimşek'i 2005 yılında meydana gelen selde kaybetti. 18 yaşındaki Nurdoğan, 13 yaşındaki Sümeyra, 12 yaşındaki Edanur ve 10 yaşındaki Ahmet adlı çocukları bulunan Şimşek, Türkiye'deki ablasını ziyaret gelen Ermenistan vatandaşı Hermina Dalmazyan ile tanıştı.

Aşık olduğu Dalmazyan'a evlilik teklifinde bulunan Mehmet Ali Şimşek, olumlu yanıt alınca Hermina ile köydeki evinde yaşamaya başladı. Aradan geçen 6 yıl içinde Türk vatandaşlığına geçmek ve resmi nikah kıymak için evraklarını almak üzere ülkesine gidemeyen Hermina Dalmazyan, Müslüman oldu ve 'Ayşe' ismini aldı. Bu sırada Fatma ve Muhammet isimli iki çocukları dünyaya gelen Muhammet Ali Şimşek ve Hermina Dalmazyan çiftinin resmi işlemleri için devreye Of Kaymakamı Tuncay Sonel girdi.





KAYMAKAM YARDIMCI OLDU



İlçedeki yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getirmek için birer mektup yazan ve çocukların mektuplarla istediği araba, kitap, bebek gibi hediyeleri evlerine götüren Tuncay Sonel, bu çalışma kapsamında Şimşek ailesini de ziyaret etti.



Baba Mehmet Ali Şimşek ile görüşürken Hermina Dalmazyan ile resmi nikahlarının olmadığını öğrenen Tuncay Sonel, aileye yardım etmeye karar verdi. Yaklaşık 1 yıl süren yazışma ardından 'Ayşe' adıyla Türk vatandaşlığına geçen Hermina Dalmazyan ile Mehmet Ali Şimşek'in nikahı köyde Kaymakam Tuncay Sonel'in de katıldığı törenle kıyıldı. Nikah cüzdanını geline veren Kaymakam Tuncay Sonel, "Resmi nikah kıymak için büyük çaba harcandı. Umarım mutlulukları daim olur" dedi.



Altı yıllık mücadele sonunda Türk vatandaşlığına geçen ve resmi nikah kıyan Ayşe Şimşek ise, "Bu mutlu günümüze ulaşmamızda yardımcı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Mehmet Ali Şimşek de, "Çok şükür sorunumuz halloldu. Kaymakam beye ve yardım eden herkese teşekkür ederim. Ayşe çocuklarıma zaten tam anlamıyla annelik yapıyordu. Şimdi resmi olarak da anneleri oldu" diye konuştu.







