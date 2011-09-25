Herkül Erdoğan'ın uçağıyla dönüyor



T24- 70’li yıllarda Türkiye’den kaçırılarak ABD’ye götürülen Yorgun Herakles (Herkül) heykelinin üst tarafı, Başbakan Erdoğan’ın uçağıyla Türkiye’ye getiriliyor.







Hürryet'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 40 yıl önce Antalya Perge’den kaçırılarak ABD’ye götürülen ve Boston Müzesi’nde sergilenen Yorgun Herakles (Herkül) heykelinin üst kısmının dün Başbakan Tayyip Erdoğan’ın uçağıyla Türkiye’ye getirilmekte olduğunu açıkladı.



Günay, alt kısmı 1980 yılında bulunan heykel için, “Alt ve üst parçaları arasındaki 40 yıllık hasret bitti” dedi. Heykelin iadesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Günay, kaçak eserlerin Türkiye’ye iadesi konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.



30 yıldır uğraşılıyordu



Arkeoloji dünyası tarafından önemli bir eser olarak görülen Yorgun Herkül heykeli, bir insan boyunda ve 200 kilo ağırlığında. Heykelin alt yarısı 1980 yılında Prof. Jale İnan tarafından Antalya Perge kazılarında bulunmuştu. Heykelin üst yarısı ise 70’li yıllarda Türkiye’den kaçırılarak ABD’ye götürülmüştü.





Araştırmalar sonucunda heykelin ABD’de Boston Müzesi’nde sergilendiği belirlenmişti. 1981 yılından bu yana Türkiye defalarca heykelin üst yarısını ABD’den geri alabilmek için girişimlerde bulunmuş, ancak sonuç alamamıştı.





Büyük çabalar sonucu heykelin iade işlemleri geçen hafta yapıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü ABD’ye giderek, eseri Türkiye adına teslim aldı.

Heykel, dün ABD’den yurda dönmek için hareket eden Başbakan Erdoğan’ın uçağına konuldu.



