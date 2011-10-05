Herkül 31 yıl sonra tek vücut



T24 - BM toplantısına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD dönüşünde, ANA uçağıyla Türkiye'ye getirilen 'Yorgun Herkül' heykelinin üst kısmıyla, Antalya Müzesi'nde bulunan alt kısmı birleştirildi.







1980 yılında kaçak kazılar sonucu bulunup ABD'ye götürüldükten 31 yıl sonra yeniden Antalya'ya getirilen heykelin iki parçasının buluşmasını Akşam Gazetesi görüntüledi.

Antalya'nın Perge antik kentinde 1980 yılında kaçak kazılar sonucu bulunup ABD'ye götürülen 1900 yıllık Yorgun Herkül heykelinin 31 yıllık serüveni mutlu sonla bitti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle sergilendiği Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden 25 Eylül'de Başbakan Erdoğan'ın uçağı ile ABD'den Ankara'ya getirilen heykel, aynı akşam anavatanı Antalya'ya gönderilmişti.

Antalya Müzesi'nin Likya lahidi formundaki bölümünün altında bulunan kapısında sadece müze yöneticilerinin bildiği şifre bulunan kozmik depoya alınan heykelin restorasyon çalışmaları Ankara'dan gelen uzmanlarca tamamlandı.

Restorasyonda herhangi bir hata yapmamak için heykel konusunda uzman olan akademisyenlerden de bilgi alındı. Heykelin gövdesine ilave edilen bölüm uzmanlarca ayrıştırıldıktan sonra Herkül, 1980 yılı kazılarında Prof. Dr. Jale İnan'ın başkanlığında Perge'de bulunup Antalya Müzesi'nde teşhir edilen kısmıyla birleştirildi. Buna karşılık, heykelin sol kolundaki eksik parçalar ise bulunamadığı için bu bölgeye müdahale edilmedi.





Bakan Günay açacak

Öte yandan ait olduğu topraklarda bedenine yeniden kavuşan Herkül'ün sergileneceği salonda da büyük bir çalışma başlatıldı. Buradaki çalışmaların da birkaç gün içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Buradaki çalışmalar tamamlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a bilgi verilecek. Ardından da Bakan Günay Antalya'ya gelip, heykelin açılışını gerçekleştirecek.







