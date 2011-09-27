-Herkesin başına bir jandarma koyulamaz ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Terörle mücadelede bir eksiğimizin şu anda olmadığını görüyoruz ve bunu fiilen yapıyoruz. Ama düşünün ki milyonların yaşadığı Türkiye'de herkesin başına bir jandarma koyup da takip etmek mümkün değil'' dedi. Arınç, Başbakanlık Yeni Bina'da İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabuldeki konuşmasında, terörle mücadeleye de değinen Arınç, Türkiye'de şu anda her şeyin iyi olduğunu, güzel olduğunu, daha güzel olacağını düşündüklerini belirterek, ''Ama bir tek yüreğimize kan damlatan bu terör belası var. Onunla da mücadele ediyoruz ve başarılı olacağız'' açıklamasında bulundu. Arınç, şöyle devam etti: ''Bu son çılgınlıkları elbette daha çok gözyaşımızı döküyor. Dün akşam ve bu sabah yine Batman'da bir sivil aileye yönelik saldırı, hamile bir kadın ile çocuğunun kaybına yol açtı. 2 tane yaralı var, eşi ve diğer çocuk sanıyorum... Bu insanlık dışı bir şey. Bir vahşi hayvanı bile düşünseniz, bu kadar yırtıcı ve vahşet içinde olamaz. Umarız ki son çırpınışlarıdır. Aklımıza gelen, doğru bulduğumuz ne ise onu yapıyoruz, emin olun. Dün de tekrar düşündük, üzerinde herkes fikrini söyledi, elimizdeki yeni analizleri çözmeye çalıştık. Yani terörle mücadelede bir eksiğimizin şu anda olmadığını görüyoruz ve bunu fiilen yapıyoruz. Ama düşünün ki milyonların yaşadığı Türkiye'de herkesin başına bir jandarma koyup da takip etmek mümkün değil. Kalabalıklar içerisinde böyle çılgınlık yapacak hain insanlar mutlaka bulunabilir. Daha güçlü bir istihbarat, daha ön alıcı tedbirlerle bunları önlemeye çalışacağız ve inşallah muvaffak olacağız. Sizin tabii bu konuda vatandaşlarımız nezdinde çok olumlu etkilerinizin olduğunu inanıyorum. Hele hele bu ülkenin sorunlarını birlikte çözeceğiz.''