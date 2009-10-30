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Yaşam

Herkesin rüyasına giren bu adam kim?

ABD’de tanımadığı bir erkeği her gece defalarca rüyasında gören bir kadın, 2006’da bu robot resmi çizdi.

30 Ekim 2009 02:00

ABD'de bir kadın her gece rüyama giriyor diyerek bir adamın robot resmini çizdirdi, çizim internette yayınlanınca binlerce kişi benim de rüyama giriyor diyerek mesaj attı.

ABD’de tanımadığı bir erkeği her gece defalarca rüyasında gören bir kadın, 2006’da bu robot resmi çizdi. Çizimi psikiyatrına göstermek istedi ancak çıkarken unuttu. Psikiyatrın masasındaki resmi gören bir başka hasta da bu yüzün daha önce defalarca rüyasına giren adama ait olduğunu söyledi. Şaşkına dönen psikiyatr çizimi hastalarına göstermeleri için meslektaşlarına gönderdi. Onlar da birçok hastanın bu gizemli yüzü rüyasında gördüğünü anlattığını söyledi. Çizim Thisman.org’da yayınlanınca iki haftada binlerce insan ziyaret etti. Dünya çapında binlerce kişi bu adamın kendi rüyasına da girdiğini iddia ediyor. Ancak bu gizemli adamın ‘yeni bir tanıtım projesi’ olma ihtimali de kuvvetli.

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