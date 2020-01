Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, basın sektöründe magazin haberlerinin birçok gazetenin okur erişiminden fazla olduğunu iddia etti. Semercioğlu, "Herkesin magazine bu kadar ihtiyacı olduğu dönemde sektör için iyi haberler bunlar" ifadesi kullandı.

Semercioğlu'nun "Aman dikkat Deniz" başlığıyla (18 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Son iki-üç yıldır hep söylüyorum; magazin hiç olmadığı kadar yazılı basında yükselişe geçecek diye...

Kelebek’in okunma oranları bugün pek çok gazetenin okur erişiminden yüksek.

Magazin ekleri hiç olmadığı kadar revaçta, neredeyse bugün hemen her gazetenin bir magazin eki var.

İnternette en çok magazin haberleri okunuyor.

Siyaset yazarları bile oturup her gün bir magazin konusu yazıyor artık.

Hem de öyle böyle değil ‘hard core’ magazin yazıları; Yasmin Erbil’den Tuba Büyüküstün’e kadar her şeyi yazıyorlar.

Magazin ekleri yazarlarıyla yarışıyorlar artık.

Böyle bir ortamda Akşam’ın Life adıyla bir magazin eki çıkarmasını çok doğru buldum.

Barış Kocaoğlu yönetiminde, Ebru Yaşar’ın da köşe yazdığı güzel bir gazete hazırlamışlar.

Hatta sadece cuma günleri değil, haftanın 3-4 günü çıkmalı.

Herkesin magazine bu kadar ihtiyacı olduğu dönemde sektör için iyi haberler bunlar.

Siyaset yazarlarına malzeme lazım Barış!