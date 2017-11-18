T24 LogoT24 Logo
Magazin

"Herkesin magazine bu kadar ihtiyacı olduğu dönemde sektör için iyi haberler bunlar"

"Siyaset yazarları bile oturup her gün bir magazin konusu yazıyor artık"

18 Kasım 2017 13:09

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, basın sektöründe magazin haberlerinin birçok gazetenin okur erişiminden fazla olduğunu iddia etti. Semercioğlu, "Herkesin magazine bu kadar  ihtiyacı olduğu dönemde sektör  için iyi haberler bunlar" ifadesi kullandı.

Semercioğlu'nun "Aman dikkat Deniz" başlığıyla (18 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Son iki-üç yıldır hep söylüyorum; magazin hiç olmadığı kadar yazılı basında yükselişe geçecek diye...

Kelebek’in okunma oranları bugün pek çok gazetenin okur erişiminden yüksek.
Magazin ekleri hiç olmadığı kadar revaçta, neredeyse bugün hemen her gazetenin bir magazin eki var.
İnternette en çok magazin haberleri okunuyor.
Siyaset yazarları bile oturup her gün bir magazin konusu yazıyor artık.
Hem de öyle böyle değil ‘hard core’ magazin yazıları; Yasmin Erbil’den Tuba Büyüküstün’e kadar her şeyi yazıyorlar.
Magazin ekleri yazarlarıyla yarışıyorlar artık.
Böyle bir ortamda Akşam’ın Life adıyla bir magazin eki çıkarmasını çok doğru buldum.
Barış Kocaoğlu yönetiminde, Ebru Yaşar’ın da köşe yazdığı güzel bir gazete hazırlamışlar.
Hatta sadece cuma günleri değil, haftanın 3-4 günü çıkmalı.
Herkesin magazine bu kadar ihtiyacı olduğu dönemde sektör için iyi haberler bunlar.
Siyaset yazarlarına malzeme lazım Barış!

ETİKETLER

magazinhaberaçıklamasektörbasın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24