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Yaşam

Herkesin iki doğurma hakkı vardır

ABD’de 10 yıl önce cinsiyet değiştirerek tamamen erkek görünümüne kavuşan ve bu yaz sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Thomas Beatie (34), yeniden bebek bekliyor.

14 Kasım 2008 02:00

ABD’de 10 yıl önce cinsiyet değiştirerek tamamen erkek görünümüne kavuşan ve bu yaz sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Thomas Beatie (34), yeniden bebek bekliyor.

Amerikan ABC televizyon kanalı, Beatie’nin ikinci bebeğini haziran ayında doğuracağını duyurdu.
Thomas Beatie, ABC’deki söyleşide, ilk bebeğini doğurduktan sonra yeniden hamile kalabilmek için erkek hormonları aldığı tedaviye başlamadığını söyledi. Kadın üreme organlarını muhafaza eden ancak erkek görünümüne sahip, göğüslerini aldıran ve steroid tedavisi gören Beatie, ilk bebeğini Oregon eyaletinde doğurmuştu.
Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının üreme sistemini etkilemediğini ve penis taktırmadığını ifade eden Beatie, kendisini yadırgayıp eleştirenlere, "Herkesin doğurma hakkı vardır" demişti. Eski Hawaii güzeli Beatie’nin eşi Nancy, kocasının ismi gizli tutulan bir erkeğin spermiyle döllendiğini açıklamıştı.

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