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Dünya
Deutsche Welle

'Herkesi yabancı düşmanı olarak damgaladı'

Almanya Başbakanı Merkel'in yeni yıl konuşmasındaki Pegida'ya yönelik sözlerine, Almanya için Alternatif Partisi'nden tepki geldi. Bir kamuoyu anketi ise Almanların üçte birinin Pegida'yı desteklediklerini ortaya koydu.

01 Ocak 2015 22:25


Almanya için Alternatif Partisi Başkanı Bernd Lucke, Merkel'in yeni yıl konuşmasındaki Pegida karşıtı çağrısını sert bir dille eleştirdi. Lucke, Frankfurter Allgemeine gazetesine verdiği demeçte, Başbakan'ın Pegida yürüyüşlerine katılan herkesi yargılamakla suçladı.

Bernd Lucke, yeni yıl konuşmasının barıştırıcı olması, insanları bölmemesi gerektiğini ifade etti. Lucke, 'Bayan Merkel, insanları, onlara kulak vermeden yabancı düşmanı olarak damgalıyor' dedi. Almanya'da yabancı düşmanlığına yer olmadığını belirten Lucke ne var ki toplumdaki uyum sorunlarının tarafsız ve yapıcı şekilde konuşulması gerektiğini ifade etti.

Angela Merkel yeni yıl konuşmasında, Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar, kısa adıyla Pegida oluşumunu eleştirmiş, Pegida adı altında düzenlenen gösterilerin organizatörlerine ön yargı ve nefretin yön verdiğini söylemişti.

Merkel'e destek

Başbakan Merkel'in konuşmasına Sosyal Demokrat Parti ve Sol Parti'den ise destek geldi. SPD milletvekili Christine Lambrecht Frankfurter Allgemeine gazetesine verdiği demeçte, 'Başbakan'ın Pegida'ya karşı net sözler sarfetmesi çok iyi.' dedi. Almanya İçin Alternatif Partisi'nden bir kesimin Pegida oluşumuna destek vermesinin ise 'dayanılmaz' olduğunu belirtti.

Sol Parti eş başkanları Katja Kipping ve Berns Riexinger Tagesspiegel gazetesine verdikleri demeçte Merkel'in Pegida'ya karşı sözlerini övdü. Eş başkanlar geç de olsa Pegida ile araya mesafe koyulmasının önemine dikkat çekti.

Almanların üçte biri haklı buluyor

Haber dergisi Stern'in Forsa kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, Almanların üçte ikisi ülkede İslamlaşma tehlikesinin abartıldığı görüşünü savunuyor. Ankete katılanların yüzde 29'u ise İslamlaşmanın ülkede büyük bir etkisi olduğu ve Dresden kentinde düzenlenen Pegida yürüyüşlerinin haklı olduğunu savunuyor. Bu görüşe katılanların yüzde 71'inin ise Almanya için Alternatif Partisi sempatizanı olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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