Herkese, tekerlekli sandalyenin engel olmadığını gösterdi

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- OMURİLİK felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Denizli AKUT Ekip Lideri Alper Patır, Muğla\'nın Fethiye ilçesindeki bir dalış okuluyla birlikte, denizin 5,5 metre derinliğine daldı. Balıkları besleyerek 42 dakika boyunca deniz dibinde tekerlekli sandalyesiyle gezinen Patır, \"Engelli olmak engel değildir. Omurilik felçlilerine ve tüm engellilere mesajım evlerinde oturmasınlar, hayatın içinde olsunlar\" dedi.

Rusya\'nın Kiev kentinde geçen yıl bir etkinlikte üzerine ağaç düşünce omurilik felci olan Denizli AKUT Ekip lideri Alper Patır (36), Denizli ve Afyonkarahisar AKUT üyeleriyle birlikte, Muğla Fethiye\'de bir dalış firması eğitmenleri Selami Tuncelli, Aydın Tanal ve Önder Diktaş\'tan eğitim aldı. Dalyan Koyu\'ndaki eğitime, toplam 40 kişilik AKUT ekibi katıldı.

Eğitim sonrası Patır, tekerlekli sandalyesiyle birlikte 5,5 metrelik bir dalış gerçekleştirdi. Deniz dibinde tekerlekli sandalyeyle gezinti yapan Patır, balıkları besledi. Balıkların dünyasında yaptığı gezintiden büyük keyif aldığını belirten Alper Patır\'ı sualtı fotoğrafçısı ve eğitmen Aydın Tanal görüntüledi. 42 dakika sualtında kalan Patır, \"Engelli olmak dalışa engel değil. Tüm omurilik felçlilerine umut ışığı olabilmek amacıyla çeşitli aktivitelere katılıyorum. Buradan omurilik felçlilerine ve tüm engellilere mesajım; evlerinde oturmasınlar, hayatın içinde olsunlar. Hayat çok güzel ve yaşamaya değer. Herkesi mutlaka hayatın içinde olmaya davet ediyorum\" dedi. Balıkları beslediğini ifade eden Patır, \"Her engellimiz bunları yapabilir. İnsanlar yeter ki kendilerine güvensinler. Şimdi yamaç paraşütü planım var. Mevsim iyi olursa yamaç paraşütü projesi de gerçekleştirmek istiyorum. Yıllar önce zıpkın dalış yapmıştım ama ilk kez bu halimle dalış gerçekleştirmenin keyfini yaşıyorum\" dedi.



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