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Kültür-Sanat

'Herkese Bilim Teknoloji' dergisi ilk sayısı ile bayilerde...

Derginin yayın yönetmenliğini Orhan Bursalı yapıyor

01 Nisan 2016 14:53

Kapanan 'Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji' yerine kurulan ve bir süredir internet sitesi üzerinden yayın hayatına devam eden 'Herkese Bilim Teknoloji' dergisinin 1. sayısı çıktı.

Yayın yönetmenliğini Orhan Bursalı’nın yaptığı derginin ilk sayısında, son dönemde artan canlı bomba saldırıları kapağa taşınarak, "Sıradan bir insan terör eylemcisine nasıl dönüşür" sorusuna cevap arandı.

Bursalı, “İşte Herkese Bilim Teknolji dergisi yayınlandı 1. Sayı tüm Türkiye'de. Destek!” ifadeleriyle derginin kapağını kişisel Twitter hesabından paylaştı.

İşte Herkese Bilim Teknoloji dergisinin 1. sayısı:

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