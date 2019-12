T24 - "Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi iptal ederse Meclis kararı yok saysın" diyen Raportör Osman Can'ın sözlerine Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den yanıt geldi: "Herkes yargı kararlarına saygılı olmalı."



Ergin, "Sürmekte olan bir davayı etkileyebilecek söz ve tavırlardan hepimizin kaçınması gerekir" diye konuştu.





Osman Can ne demişti?



Anayasa Mahkemesi raportörü Demokrat Yargı Derneği eş Başkanı Osman Can, merakla beklenen süreci, daha da tartışmalı hale getiren bir açıklama yapmıştı.



Can, Anayasa Mahkemesi'nin görüşmekte olduğu Anayasa değişikliğini esastan inceleyemeyeceğini ve iptal kararı veremeyeceğini söylemiş ve "Yüksek mahkemenin anayasa değişikliğini esastan görüşmesi halinde kararı yok hükmündedir" demişti.