Herkes sussun ben evleniyorum

Tuğba Özay, cezaevine girmesine neden olan eski sevgilisi Akın Büyükoğlu'na döndüğü haberlerine isyan etti.



Bu iddianın Takvim gazetesinde yer alması üzerine sessizliğini bozan Özay, İtalyan sevgilisi ile Milano'da çektirdiği fotoğrafları göstererek, "Kimse yeni ilişkimin büyüsünü bozmaya çalışmasın. Ben önümüzdeki yıl evleniyorum" dedi.



Kendisinden ayrılmayı kabul etmeyen Akın Büyükoğlu'nu vurdurttuğu iddiasıyla aylarca cezaevinde kalan Tuğba Özay, yeniden eski aşkına döndüğü iddialarına çok sinirlendi. İtalyan sevgilinin sadece paravan olduğunu, bunu Büyükoğlu ile aşkını gizlemek için kullandığını söyleyenlere çatan manken, Hürriyet gazetesine şu açıklamayı yaptı:



"Bu ilişkinin büyüsünü kimse bozamaz. Mario ile birlikteyiz ve çok mutluyuz. Zaten bayramı da onun yanında geçireceğim. İlk kez açıklıyorum: Biz evlenmeye karar verdik ve bu kararımızı ailelerimize de açıkladık. Zaman zaman birileri mutluluğumu karalamak istiyor, ama bunu kimse başaramayacak. Mario hayatımda olduğu sürece bu çirkinliklere rahatça göğüs gerebilirim."



Sevgilisini babasıyla tanıştırdığını ve ondan da onay aldığını belirten Tuğba Özay, sözlerini şöyle noktaladı: "Yaşadığım sıkıntılardan sonra babam 'Bundan sonra karşıma gelecek insanın evleneceğin insan olması gerekir' dedi. Doğru söylüyordu. Ben de artık ailemi kurmak, çocuk doğurmak istiyorum. Eylül ayında evlenmeyi planlıyoruz. Hem Türkiye hem de İtalya'da düğün yapacağız."



Tuğba Özay, geçtiğimiz hafta Milano'da buluştuğu sevgilisi Mario ile Fransa tatiline çıktı.



