"Herkes reytinglerde TRT 1'e geçilmek ister"

Milliyet yazarı Özay Şendir, Diriliş Ertuğrul'a TRT'nin bölüm başı 1 milyon 100 bin lira bütçe ayırmasıyla ilgili olarak "Dönem dizilerinin maliyetinin normal dizilerden çok daha yüksek olduğunu düşünürsek, TRT 1’i, ‘Diriliş Ertuğrul’ maliyeti üzerinden eleştirmek büyük haksızlık" dedi. "'Diziler de mahallelere ayrıldı' tartışmasına dair iki kelam etmek isterim" diyen Şendir, "Tüm özel televizyon kanallarının genel müdürleri için bir anket hazırlasak. O ankette de 'Reyting yarışında ikinci olacaksanız, hangi kanalın ardından ikinci olmak istersiniz?' diye sorsak. Hiç şüpheniz olmasın, hemen hepsi 'TRT 1’nin ardından ikinci olmak isteriz' yanıtını verir" ifadesini kullandı.

Özay Şendir'in "74 milyon dolarlık düğün, 75 bin çocuk" başlığıyla yayımlanan (18 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

TRT 1, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisine bölüm başına 1 milyon 100 bin TL ödüyormuş. Meclis KİT Komisyonu’nda, haziranda konuşulmuştu bu mesele, şimdi tekrar gündeme getirildi. Bu rakam daha önce bir dizi için hiç ödenmemiş, eşi benzeri görülmemiş bir rakam değil.

Aksine hemen her kanalda lokomotif dizilerin bölüm başı maliyetleri bu seviyelerde. Dönem dizilerinin maliyetinin normal dizilerden çok daha yüksek olduğunu düşünürsek, TRT 1’i, ‘Diriliş Ertuğrul’ maliyeti üzerinden eleştirmek büyük haksızlık.

Bu arada, “Diziler de mahallelere ayrıldı” tartışmasına dair iki kelam etmek isterim. Tüm özel televizyon kanallarının genel müdürleri için bir anket hazırlasak. O ankette de “Reyting yarışında ikinci olacaksanız, hangi kanalın ardından ikinci olmak istersiniz?” diye sorsak. Hiç şüpheniz olmasın, hemen hepsi “TRT 1’nin ardından ikinci olmak isteriz” yanıtını verir.

Çünkü “Neden birinci olamadık?” diye soracak patrona, bir başka özel kanalın başarısını anlatmaktan daha kolaydır TRT 1’nin başarısını anlatmak. “Efendim bütçeleri çok fazla”, “Efendim tanıtım güçleri var” ve “Efendim sahip oldukları imkanlar sonsuz” diye bir sürü cümle kurmak mümkün olur.

Hani Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar, “Biz olamıyorsak, ezeli rakibimiz değil, Beşiktaş şampiyon olsun” derler ya, televizyonlar için de durum, “Biz olamıyorsak TRT 1 birinci olsun” durumudur. O yüzden televizyonculukta mahalle tartışması doğru bir tartışma olmaz...