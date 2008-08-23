Herkes onun peşinde

Yerel seçimlere az bir zaman kala, CHP ve AKP başta olmak üzere pek çok partiden teklif alan Ordu’nun DSP’li Belediye Başkanı Seyit Torun, “Mevcut partimizde görevimizi devam ettireceğiz” dedi. Torun, seçime kısa bir süre kala siyasi parti değişikliğini doğru bulmadığını söyledi.



Anayasa Mahkemesi’nin AKP hakkında verdiği kapatmama kararının ardından siyasi partiler gözlerini yerel seçimlere dikti. Önümüzdeki yıl Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimler öncesinde çalışmalarına başlayan partiler, “başarılı” belediye başkanları için de kulis çalışmalarına şimdiden başladı. 2004 yılında önce CHP’den aday olan ancak son anda adaylığı geri çevrilen ve daha sonra DSP’den adayı olarak seçimi kazanan Seyit Torun, partilerin transfer listelerinin ilk başında yer alan isimler arasında. Başta, eski partisi CHP olmak üzere AKP’den teklif alan Torun, görüşmeleri doğruladı ancak DSP’de yolunda devam edeceğini söyledi.



Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, seçim süreci yaklaştıkça siyasi partilerin aday tespitinde genel bir değerlendirme içinde olduklarını belirtti ve şunları söyledi:



“Biz de belli bir çerçeve içinde kendileriyle görüştük. Taleplerini ilettiler. Sonuçta amacımız Ordu’ya hizmet etmek. Mevcut partimizde görevimizi devam ettireceğiz ettiriyoruz da. Sürpriz olmaz, şu anda görevimizin başındayız. Seçime kısa bir süre kala böyle bir değişikliği doğru bulmuyoruz. Bugüne kadar bizim üzerimize oluşmuş güveni asla sarsmak istemem. Burada olağanüstü bir durum olmadıktan sonra hiçbir sorunum olmaz. Birbirimizi seçmenimizle iyi tanıdık, hizmetlerimizle bizi iyi tanıyorlar. Yaptığımız kamuoyu yoklamaları gelinen nokta gerçekten çok olumlu.”



YÜZDE 38 OY ALMIŞTI



Ordunun başarılı belediye başkanı Seyit Torun, 28 Mart 2004 yılından CHP’nin kabul etmemesin ardından DSP’ye geçmiş ve seçimlerde yüzde 38.4 oy alarak belediye başkanı seçilmişti. Torun’un aldığı bu sonuç o dönemde “Ordulu seçmen CHP’ye ders verdi” şeklinde yorumlanmıştı.

