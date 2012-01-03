Herkes ona hayran o Azra'ya



T24 -

Bir gün kaldılar



Bir gün kaldılar

Takside romantizm





Birkaç ayrılığın ardından eski aşkları yeniden alevlenen ve geçtiğimiz yazdan beri beraber olan Kıvanç Tatlıtuğ-Azra Akın çifti yeni yıla da birlikte girdi. ıkili, 2012’yi Avusturya’nın başkenti Viyana’da karşıladı. Cumartesi Viyana’ya gidip ertesi gün Türkiye’ye dönen çift, Atatürk Havalimanı’nda objektiflerden kaçmayı başaramadı.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; telaşlı olduğu fark edilen Tatlıtuğ, “Yeni yılda evlilik var mı?” diye soran haberciye “Onu zaman gösterecek” demekle yetindi. Daha sonra kendilerini aceleyle bir taksiye atan çift, dışarıdakinin aksine araç içinde gayet rahattı. Tatlıtuğ, elini sevgilisinin omzuna attı. Akın da bu hareketi karşılıksız bırakmayıp onun elini tutarak mutluluk pozları verdi.