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Herkes ona hayran o Azra'ya

İlişkileri hakkında konuşmamaya neredeyse yeminli olan Kıvanç Tatlıtuğ-Azra Akın çifti, yılbaşı tatili dönüşü objektife böyle yakalandı.

03 Ocak 2012 02:00


T24 - İlişkileri hakkında konuşmamaya neredeyse yeminli olan Kıvanç Tatlıtuğ-Azra Akın çifti, yılbaşı tatili dönüşü objektife böyle yakalandı.

FLAŞLAR PATLAYINCA AŞK POZUBir gün kaldılar

Birkaç ayrılığın ardından eski aşkları yeniden alevlenen ve geçtiğimiz yazdan beri beraber olan Kıvanç Tatlıtuğ-Azra Akın çifti yeni yıla da birlikte girdi. ıkili, 2012’yi Avusturya’nın başkenti Viyana’da karşıladı. Cumartesi Viyana’ya gidip ertesi gün Türkiye’ye dönen çift, Atatürk Havalimanı’nda objektiflerden kaçmayı başaramadı.


Takside romantizm

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; telaşlı olduğu fark edilen Tatlıtuğ, “Yeni yılda evlilik var mı?” diye soran haberciye “Onu zaman gösterecek” demekle yetindi. Daha sonra kendilerini aceleyle bir taksiye atan çift, dışarıdakinin aksine araç içinde gayet rahattı. Tatlıtuğ, elini sevgilisinin omzuna attı. Akın da bu hareketi karşılıksız bırakmayıp onun elini tutarak mutluluk pozları verdi.  



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