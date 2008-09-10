Herkes meslek liseli olabilecek

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kayıt işlemleri 12 Eylüle kadar sürecek meslek liseleriyle ilgili genelge yayımlayarak, "kayıt yaptırmak isteyen hiçbir öğrenci geri çevrilmeyecek" kesin uyarısında bulundu.



Genelge uyarınca, sınavsız öğrenci alan meslek liselerine, e-kayıt yöntemiyle başvurup, tercih ve ilköğretim diploma puanlarına göre yerleştirilemeyip kesin kayıt hakkını yitiren öğrencilerin yanısıra, e-kayıt yöntemiyle başvurmayanlardan da kayıt yaptırmak isteyen olursa geri çevrilmeyecek.



Mesleki ve teknik okullara , 12 Eylüle kadar başvuran her öğrencinin kaydı yapılacak.



Bu çerçevede mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının fiziki kapasiteleri azami derecede kullanılacak. Ayrıca bu okullarda, "Tam gün tam yıl eğitim" uygulaması kapsamında ikili öğretime geçilecek.



Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerin 9. sınıflarının ortak sınıf olduğu göz önünde bulundurularak meslek liseleri dışındaki diğer liselerin fiziki kapasitelerinden de azami ölçüde yararlanılacak. (AA)



