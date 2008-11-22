T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Herkes kendi radyosunu kuracak

Herkesin kendi radyosu olur mu? Olur. İşte bu nasıl olur merakını bizlere yaşatan Hakkı Göktaş, milyonlarca kişiyi radyo sahibi yaptı.

22 Kasım 2008 02:00

"Çevirmeli telefon görmemiş bir kuşak, albüm satın almaz" diyen Hakkı Göktaş, herkesin kendi radyosunu kurabileceği bir site açtı. Henüz test yayınındaki 'Soundklan' adlı sitenin 1.6 milyon kullanıcısı var.

Artık internetten şarkı indirmeyen yok. Sanatçılar dijital albüm yapıyor. Sanal alemde devasa bir müzik piyasası oluşmuş durumda. 'www.soundklan.com' adresli internet sitesi de bu sebeple kurulmuş.

Soundklan'ın 'müzik bazlı bir sosyal ağ' olduğuna vurgu yapan sitenin kurucusu Hakkı Göktaş, test yayını başlayınca sadece 12 kişiye e-mail atıldığı halde kısa sürede 1.6 milyon kullanıcıya ulaşıldığını söylüyor.

Göktaş şöyle konuşuyor: "İnsanlar bu sitede, sadece müzik dinlemekle kalmıyor, aynı zamanda birbirleriyle ve hayranı oldukları sanatçılarla da iletişim kurabiliyor, facebook'taki gibi yazışabiliyorlar. Bu arada şunu söyleyeyim; Teoman'ın hayranlarına bir sürpriz hazırlıyoruz."

Sitede İngilizce, İspanyolca ve Rusça'nın da dahil olduğu 8 farklı dilde yayın yapılıyor. Arabeskten rocka kadar geniş bir müzik yelpazesi mevcut. 'Soundklan'ın en çarpıcı özelliği, üyelerinin kendi radyosunu da kurabiliyor olması. Kulağa imkânsız gibi gelen bu uygulamayı; Göktaş şöyle anlatıyor: "Kullanıcıya tüm arşivi açtık. Birçok şarkının, birçok şekilde bir araya gelmesine uygun bir altyapı hazırladık. Şu anda 'Soundklan' üzerinde iki bine yakın radyo var. Ayrıca bizde olmayan şarkıyı başka yerden yükleyip radyolarına ekleyebiliyorlar. Bu da arşivimizin hızla büyümesini sağlıyor."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24