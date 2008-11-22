Herkes kendi radyosunu kuracak

"Çevirmeli telefon görmemiş bir kuşak, albüm satın almaz" diyen Hakkı Göktaş, herkesin kendi radyosunu kurabileceği bir site açtı. Henüz test yayınındaki 'Soundklan' adlı sitenin 1.6 milyon kullanıcısı var.



Artık internetten şarkı indirmeyen yok. Sanatçılar dijital albüm yapıyor. Sanal alemde devasa bir müzik piyasası oluşmuş durumda. 'www.soundklan.com' adresli internet sitesi de bu sebeple kurulmuş.



Soundklan'ın 'müzik bazlı bir sosyal ağ' olduğuna vurgu yapan sitenin kurucusu Hakkı Göktaş, test yayını başlayınca sadece 12 kişiye e-mail atıldığı halde kısa sürede 1.6 milyon kullanıcıya ulaşıldığını söylüyor.



Göktaş şöyle konuşuyor: "İnsanlar bu sitede, sadece müzik dinlemekle kalmıyor, aynı zamanda birbirleriyle ve hayranı oldukları sanatçılarla da iletişim kurabiliyor, facebook'taki gibi yazışabiliyorlar. Bu arada şunu söyleyeyim; Teoman'ın hayranlarına bir sürpriz hazırlıyoruz."



Sitede İngilizce, İspanyolca ve Rusça'nın da dahil olduğu 8 farklı dilde yayın yapılıyor. Arabeskten rocka kadar geniş bir müzik yelpazesi mevcut. 'Soundklan'ın en çarpıcı özelliği, üyelerinin kendi radyosunu da kurabiliyor olması. Kulağa imkânsız gibi gelen bu uygulamayı; Göktaş şöyle anlatıyor: "Kullanıcıya tüm arşivi açtık. Birçok şarkının, birçok şekilde bir araya gelmesine uygun bir altyapı hazırladık. Şu anda 'Soundklan' üzerinde iki bine yakın radyo var. Ayrıca bizde olmayan şarkıyı başka yerden yükleyip radyolarına ekleyebiliyorlar. Bu da arşivimizin hızla büyümesini sağlıyor."

