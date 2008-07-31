Herkes işine baksın

Cumhurbaşkanlık resmi internet sitesinden Abdullah Gül imzalı açıklamada herkesin öncelikle gündem maddelerine odaklanması gerektiği yazıldı... İşte gelen yazılı açıklama:

"Türkiye, demokrasinin bütün kurumlarıyla işlemekte olduğu bir hukuk devletidir.

Bütün kurumlarımız, Anayasadan kaynaklanan görevlerini yerine getirmektedirler.

Bu tespitler, son aylarda yaşanmış olan siyasi ve hukuki tartışmalar ve süreçler bakımından da geçerlidir.

Önümüzdeki dönemde, başta Hükümet olmak üzere herkesin, uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmeleri de dikkate alarak, ülkenin öncelikli gündem maddeleri üzerinde daha fazla odaklanmasını gerekli görüyorum.

Bu öncelikler arasında, terörle mücadelemizde nihai başarıya ulaşılmasını, ekonomik-siyasi reform süreçlerinin devamını, AB ile tam üyelik müzakerelerinin tamamlanmasını ve dış politikadaki barışçı çabalarımızın sonuç vermesini saymak mümkündür.

Bu amaçla, toplumumuz içindeki iletişimin, güvenin ve uyumun daha da güçlendirilmesi suretiyle, hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.

Söz konusu önceliklere yoğunlaşmamızın, ülkemizde istikrar, güven ve refahın pekişmesine, Türkiye’nin uzun vadede de öngörülebilir bir ülke özelliğini korumasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

