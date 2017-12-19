Herkes için yeni yıl hediyesi Teknosa’da

İSTANBUL, (DHA) TEKNOLOJİ ve eğlenceyi tek adreste buluşturan Teknosa, 2018’e sayılı günler kala sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri birbirinden farklı hediye alternatifleri ile karşılıyor. Türkiye’nin teknolojiye bağlantı noktası Teknosa, 2018 yaklaşırken, yeni yıl için birbirinden cazip hediye seçenekleri ve kampanyalar sunuyor. Akıllı telefonlardan notebooklara, birbirinden renkli aksesuarlardan küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok teknolojik hediyenin adresi Teknosa, Disney Collection ürünleriyle de çocukları sevindirecek.

TEKNOSA\'DAN HEDİYE ALAN KAZANIYOR

19-25 Aralık tarihlerinde geçerli olacak “Harcadıkça Kazan” kampanyası ile Teknosa mağazaları ve teknosa.com’dan 300 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Preo My Sound BT 06 kablosuz kulak içi kulaklıklara ve Premier PRK-5918 1800W Çelik Su Isıtıcı’ya 19,9 TL’ye, 700 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Philips Bt1214/15 Erkek Bakım Seti veya Ar5021 Arzum Vanessa saç düzleştiriciye 49,9 TL’ye sahip olabilecek. 1300 TL ve üzeri alışveriş yapanlar ise Samsung Galaxy Tab 3 7’’ Wi-Fi Tablet’e 199.9 TL’ye; 2500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Preo P3 Akıllı Telefon veya Samsung 24” uydu alıcılı LED TV’ye 399 TL’ye sahip olma fırsatını yakalıyor. Ayrıca, Teknosa 22-31 Aralık tarihleri arasında Kişisel Bakım ve Küçük Ev Aletleri’nde %25’e varan indirimler sunuyor.

HEM ÇOCUKLARIN HEM YETİŞKİNLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Teknosa’nın sunduğu geniş hediye yelpazesi sayesinde herkesi sevindirecek bir yılbaşı hediyesi almak kolaylaşıyor. Yeni nesil oyun konsolları, aksesuarları ve drone çeşitleriyle eğlenceli ürünlerin adresi olan Teknosa, son model notebook ve tabletlerdeki cazip kampanyalarıyla da hem çocukların hem yetişkinlerin yüzünü güldürüyor.

Teknosa’daki Disney Collection ürünleri ile çocuklar sevdikleri kahramanların oyuncaklarına, tekstil ve kırtasiye ürünlerine de indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor. 21 Aralık tarihine kadar kostüm, kostüm ayakkabısı ve aksesuarlarında %25 indirim fırsatı sunan Teknosa, 31 Aralık tarihine kadar sürpriz indirim ve kampanyalar gerçekleştirmeye devam edecek.

TEKNOSA Hakkında

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 2000 yılında, teknoloji perakendeciliği sektöründe; elektronik, bilişim, iletişim, kişisel bakım ve optik alanlarında satış ve pazarlama platformu oluşturmak üzere, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kurulmuştur. Teknosa, konusunda uzman çalışanlarıyla teknoloji alanında en doğru ürünü, en uygun fiyat ve en üstün hizmet kalitesi ile bütünleştirerek tüketicilere sunmayı hedefleyen bir perakende zinciridir. Türkiye’de teknoloji perakendeciliğinde hizmet veren ilk ve en yaygın mağaza zinciri olan Teknosa, bugün mağazaları, teknosa.com ve mobil platformlarıyla çoklu kanalda kesintisiz hizmet vermektedir. Teknosa, Teknosacell markasıyla mobil hat ve iletişim hizmeti veren tek teknoloji perakende şirketidir. Daha detaylı bilgiye www.teknosa.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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