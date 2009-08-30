Herkes hayatına son verebilmeli

Ünlü oyuncu Aydan Şener’den ilginç bir açıklama: “Herkesin hayatına son verme özgürlüğü olmalı!..”

Kanaltürk ekranlarında Pazar günleri yayınlanan ve birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı 'Laf Aramızda' programına bu hafta Aydan Şener konuk oluyor.



Son senelerde rol aldığı diziler peş peşe yayından kaldırılan ünlü oyuncu, bir dönem antidepresan ilaç kullandığını, hala psikiyatrise gittiğini söyledi.

Şener'in, "Çok sıkıldığı anda herkesin hayatına son verme özgürlüğü olmalı" açıklaması ise oldukça ilginçti.