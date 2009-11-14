'Herkes giyinmeyi benden öğrendi'

Ajda Pekkan, giyim tarızını eleştiren modacı Cengiz Abazoğlu'nun açıklamasını oldukça "talihsiz" buldu. Cengiz Abazoğlu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında, Pekkan'ın kıyfetlerinin üstünde sakil durduğunu söylemiş, "Ajda'yı hiç beğenmiyorum. 18-20 yaşındaki genç kızlar gibi giyinmesi komik. Küçük kızın elbisesini giymiş gibi duruyor" demişti.



Mega Magazin'e konuşan Pekkan, Cengiz Abazoğlu'nun "Çok talihsiz bir açıklama" yaptığını söyledi.



"Ben sahnede başka özel hayatımda başka giyiniyorum, hepsi çok ayrı şeyler" diyerek, sahne kostümlerini şov amaçlı seçtiğini söyleyen Pekkan, "Nasıl hissediyorsa insan öyle olur biliyorsunuz, o yüzden ne yakışıyorsa öyle olması gerektiğine inanıyorum, bunun yanlışını ben Türkiye'de yapmadım" dedi ve son sözünü söyledi: "Herkes giyinmesini benden öğrendi."