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Spor

Herkes Forster'in peşinde

Zorya teknik direktörü Vernydub, Forster'i kadroda tutmalarının zor olduğunu dile getirdi

16 Aralık 2016 12:55

Zorya Teknik Direktörü Yuri Vernydub, Rafael Forster’i, Türkiye’den 3 İstanbul takımının almak istediğini iddia etti.

Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapması beklenen Galatasaray için Ukrayna'dan önemli bir iddia geldi.

Zorya Luhansk Teknik Direktörü Yuri Vernydub, Brezilyalı savunmacısı Rafael Forster'i, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediğini söyledi.

 

"Kadroda tutabilmemiz zor"

 

Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Yuri Vernydub, Forster'in ayrılabileceğini itiraf etti.

Üç büyük takımın ismini veren Zorya Teknik Direktörü şu ifadeleri kullandı: “Forster, önemli oyuncularımızdan biri ancak bana ayrılmak istediğini söyledi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor. Menajerinin görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi. Göndermek istemesek de kadromuzda tutmamız zor.”

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ZoryaYuri VernydubRafael Forstertransfer

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