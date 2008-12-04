“Ya sev ya terket” afişiyle tartışma konusu olan Hatay’ın İskenderun ilçesi Belediye Başkanı Mete Aslan, astırdığı afişin arkasında olduğunu söyleyerek eleştirelere “Herkes bu ülkeyi sevmeye mecbur” sözleriyle yanıt verdi.



Hatay’ın İskenderun ilçesi Belediye Başkanı Mete Aslan, tartışma konusu olan afişin önünde basın toplantısı düzenleyerek kendisini savundu. Demokrat Partili başkan şu ifadeleri kullandı:



“Bizi provakatör, bölücü, ayrımcı diye ilan ediyorlar. Bu beni enterese etmiyor, ben afişimin arkasındayım. Vatanımızı, milletimizi sevmenin dışında bir şey yok, bu insanlar hepimizin. Ama sen ‘Ben Kürdüm, bana karşı yaptın’ diyorsan yapacak bir şey yok. Ben bu memleketi sevmeyenler için söylüyorum, bu memleketi herkes sevmeye mecbur mu, evet mecbur. Türk milelti bizimdir, Türk milleti dışında millet yoktur. Alt kimlikle meselemiz yoktur, bu memlekette şerefle onurla yaşıyoruz.”



Mete Aslan, afişle kimseyi hedef göstermediğini belirterek, haksızlığa uğradığını söyledi.



Hem tehdit hem de tebrik mesajları aldığını anlatan Aslan, MHP İl Başkanlığı’nın “Afiş cumartesi günü İskenderun’da düzenlenecek miting öncesinde provokasyona yol açar” uyarısını da eleştirdi. İskenderun Belediye Başkanı, “MHP İl Başkanlığı bizi suçluyor. Cümleyi kullanmadınız mı? Bu söz benim hoşuma gittiği için yaptım, hiçbir ırka, dine, mezhebe itham etmiyorum. Bu söylemler MHP’nin sitesinde vardır diye. ‘Kesinlikle hayır’ diyor il başkanı. Buyrun, şimdi benmi politika yapıyorum bunlar mı politika yapıyor? Ben sözümün arkasındayım, onlar kendi sözünün arkasında durmuyor.” diye konuştu.

