Herkes bu sorunun yanıtı arıyor; okullar açılacak mı?

Çağ nüfusuna göre bu yıl ilkokul birinci sınıfa 1 milyon öğrenci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 31 Ağustos’tan 21 Eylül’e ertelediği okulların açılışını yapmak için hazırlıklarını tamamladı. 21-25 Eylül’deki uyum eğitiminin ayrıntılarını da Bakan Ziya Selçuk açıkladı. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de resmi talimat gönderildi.

Bakanlıkta üst düzey yöneticiler, “Tüm hazırlıklarımıza rağmen okullar yine de açılmayabilir” derken, Cumhurbaşkanlığı'nın bu hafta sonu ‘Son dakika' kararıyla 21 Eylül Pazartesi günü okulların açılışının ertelenebileceğini duyurmasını beklediklerini bildirdi.

Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, konuya ilişkin şunları söyledi: “21 Eylül’de velilere, çocuklarını okula gönderip göndermeme serbestisi verildi. Yüz yüze eğitimde diğer sınıflar için de pandeminin seyrine bakılarak karar verilecek. Dünya Sağlık Örgütü, ekim ve kasım aylarına dikkat çekiyor. Türkiye’deki vaka sayılarındaki artış ortada. Bırakalım diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlamasını 21 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıfların da okula başlaması imkansız görünüyor. MEB zaten tercihi velilere bırakarak, fiilen okulların açılmayacağını deklare etmiş oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi örgün eğitim için ‘felç oldu’ denilebilir. Açılsa bile 3-5 günde tekrar kapanmak zorunda kalınacak.”