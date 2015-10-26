Herkes birbirine soruyor; saat kaç?

Dünyanın pek çok ülkesinde enerji tasarrufu için kış saati uygulamasına geçildi. Ancak Türkiye'de seçimler nedeniyle 8 Kasım'a ertelenen bu değişiklik nedeniyle kafalar karıştı.

Akıllı telefon ve bilgisayarlar otomatik olarak kış saati uygulamasına geçtiği için bu cihazlarda saatlerin bir saat ileri alınması gerekiyor.

Masaüstü bilgisayarlarda sağ altta bulunan tarih/saat simgesine tıklayarak saatler ayarlanabilir.

Android işlemli mobil cihazlarda ise "Ayarlar" kısmına gidilerek "Tarih ve Saat" menüsüne tıklanıyor. "Otomatik tarih ve saat ayarları" kaldırılarak ve "Saati ayarla" başlığına tıklayarak saatler ayarlanabiliyor.

iOS yazılımlı mobil cihazlarda ise "Ayarlar" menüsünden "Genel" kısmına giriliyor, "Tarih ve Saat" başlığından "Otomatik Ayarla" seçeneğine tıklanarak saat ayarı gerçekleşiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletşim Kurumu (BTK) da, vatandaşların mağdur olmaması için akıllı telefon ve bilgisayarlar başta olmak üzere elektronik cihazlarda gerekli saat ayarlamalarının yapılması gerektiğini bildirdi.

Twitter'da "#SaatKaç" etiketi birinci sıraya yükseldi ve çok sayıda kullanıcı birbirine saati sordu.