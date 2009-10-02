'Herkes ayrılabilir biz ayrılmayız'

8 yıllık evli olan ünlü oyuncu Burak Hakkı ve Sema Şimşek çiftinin arasının açık olduğu konuşulurken, Şimsek dedikoduların doğru olmadığını söyledi.



Burak Hakkı ve Sema Şimşek'in mutlulukları 1,5 sene önce oğulları Rüzgar'ın hayatlarına girmesiyle perçinlenmişti. Şu sıralar 8 yıllık evli olan ünlü oyuncu çiftin arasına kara kedinin girdiği konuşuluyor. Hakkı'nın Taksim'de bir otele yerleştiği iddiası ortaya atıldı. Şimşek dedikoduların doğru olmadığını belirterek, "Şaka gibi. Ne oteli? Burak evde, bilgisayar odasında yemeğini koydum yiyor. İnsanların mutsuzluğunu görmek bazılarına haz veriyor. Herkes ayrılabilir ama biz ayrılmayız" dedi.



