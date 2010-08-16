T24 - Türkiye son yılların en sıcak yazını yaşıyor. Aşırı sıcaklar etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Sıcaklık mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Herkes serinlemenin yolunu arıyor.

Aşırı sıcaktan bunalan herkes aynı şeyi istiyor; yağmur.

Kars yaz yağmuruyla biraz olsun ferahladı. Yağmurun ardından ortaya çıkan 2 gökkuşağı havada renk cümbüşü oluşturdu.

Ama Türkiye'nin diğer kentleri adeta kavruluyor. Sıcak hava ve nem her geçen gün etkisini arttırıyor. Hava bunaltıyor.

İstanbul'da hava sıcaklğı 33 derece. Nem yüzünden hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkıyor. Antalya'da ise nem oranı yüzde 80 civarında. Sıcaklık hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Kastamonu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, aşırı sıcak ve Ramazan ayı nedeniyle çalışma saatlerini geceye taşıdı. Belediye işçileri, gece 21.00 ile 06.30 saatlerinde mesai yapmaya başladı.

Burası da Sivas. Sigara yasağı ve sıcak hava sebebiyle kahvehane sahipleri masaları dışarı taşıdı. Vatandaş sahura kadar burada vakit geçiriyor.

Güneydoğu Anadolu da yanıyor. Şanlıufra'da serinlemenin adresi camiler...

Mersin'in Kızkalesi sahili hafta sonu doldu taştı.

Edirne'nin Havsa İlçesi'ne bağlı Abalar Köyü'nde serinlemek için gölete giren 18 yaşındaki Tolga Elmas boğularak hayatını kaybetti.

Bodrum'da ise Ramazan yüzünden sahiller turistlere kaldı.

İzmir'de Ramazan hurmaları buzlu satılmaya başlandı.

Sıcaklık orman yangınlarını da tetikliyor. Yetkililer dikkatli olunmasını istiyor.

Ve sokak hayvanları... Onların her zamankinden daha çok ilgiye ihtiyacı var. Sıcaktan bunalan havyanlar için kapınızın önüne bir tas su koymayı ihmal etmeyin.

