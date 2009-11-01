'Herif eğlendirmesini iyi biliyor'

Disko Kralı programında şarkıcı Fatih Ürek'i konuk eden Okan Bayülgen Ürek'in insanları eğlendirmeyi çok iyi başardığını söyledi.
Fatih Ürek'in ismi okunduğu zaman stüdyodaki gençler coşkuyla bağırdı ve alkışladı. Televizyon gazetesinin haberine göre, Okan Bayülgen, bu durum üzerine şöyle konuştu:
"Fatih acayip bir herif yaa. Yani ben, hangi
yaştan, hangi ekonomik durumdan, hangi düşünceden herkes Fatih deyince
'vaaaa'... Ne oluyor, hayır ne yapıyor adam bu kadar? Çünkü çok sıcak
bir herif. Çok iyi biliyor eğlendirmesini de ondan."