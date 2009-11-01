'Herif eğlendirmesini iyi biliyor'

Fatih Ürek'in ismi okunduğu zaman stüdyodaki gençler coşkuyla bağırdı ve alkışladı. Televizyon gazetesinin haberine göre, Okan Bayülgen, bu durum üzerine şöyle konuştu:

"Fatih acayip bir herif yaa. Yani ben, hangi yaştan, hangi ekonomik durumdan, hangi düşünceden herkes Fatih deyince 'vaaaa'... Ne oluyor, hayır ne yapıyor adam bu kadar? Çünkü çok sıcak bir herif. Çok iyi biliyor eğlendirmesini de ondan."