Hergün biraz magazin sağlığınıza iyi gelebilir

T24- İngiltere'de yapılan araştırmalar, magazin haberlerini düzenli takip etmenin dolaylı olarak sağlığınızı koruyabileceği söylüyor. Magazin basınının popüler isimleri sağlık sorunları ya da sosyal problemleri ile gündeme geldiklerinde izleyicilere kendi sağlıkları için hareket etmek üzere örnek oluyorlar.

Şöhretlerin yaşadıkları sağlık sorunları basında geniş yer alıyor, bu kimi zaman onları sıkıyor fakat; izleyiciler ünlülerin sağlık problemleri ile mücadele ettiğini görünce kendi sağlıklarına daha çok özen gösteriyor. Örneğin şarkıcı Cheryl Cole'un sıtma ile savaştığı ya da ünlü oyuncu Michael Douglas'ın gırtlak kanseri olduğu haberini izleyenler kendi sağlıkları için tedbir almak üzere adım atıyor.

Missouri Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalara göre İngiltere'de geçen sene ünlülerin yaşadığı ciddi sağlık problemlerini konu alan haberlerden sonra o hastalıklar hakkında test yaptıran ya da cesaret bulup doktora giden birçok kişi oldu.

Araştırmalar okuyucuların hastalıklar hakkında ancak bir ünlüde olduğunu görüklerinde daha duyarlı olduklarını söylüyor.



Araştırmanın başındaki isim Prof. Amanda Hinnant, magazin haberciliğinin bu nedenlerden dolayı önemli olduğunu ve haksız yere küçük görüldüğünü söyledi.



Prof. Hinnat, magazin haberlerini izleyenlerin ünlülerin ailevi veya sağlık problemlerini gördükleri zaman kendi hayatlarına dair adımlar atmakta cesaret bulduklarını belirtiyor.







Robbie Williams'ın ya da Lilly Allen'ın depresyon tedavisi görmesini, Amy Winehouse'un alkolizim ile mücadele etmesini izlemek okurlara ünlülerin de kendileri gibi insanlar oldukları hissini veriyor ve kendi problemleri ile yüzleşmelerine neden oluyor.

(dailymail.co.uk'in haberi)







