Herekol Dağı'nda teröristlere obüs atışı

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Pervari ilçesi yakınlarındaki Herekol Dağı bölgesinde tespit edilen 2 PKK\'lı teröristin kaçış güzergahı, fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

​Pervari ilçesi yakınlarındaki Herekol Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sırasında PKK\'lı 2 terörist tespit edildi. Bunun üzerine teröristlerin kaçış güzergahı, fırtına obüsleri ile ateş altına alındı. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde, tespit edilen 3 mağara ve 5 ayrı noktadaki aramalarda, savunma tipi 1 el bombası, 2 jeneratör, 1 akü, 1 mavzer silahı, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 18 bixi makineli tüfek mühimmatı, 1 kaleşnikof şarjörü ve mühimmatı, 7 büyük tüp, 3 piknik tüpü, 10 çuval gübre, 15 metre tel, 3 elektronik devre ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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