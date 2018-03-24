Herekol Dağı ve Botan Vadisi'nde yamaç paraşütü zamanı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te bir dönem terör örgütü PKK\'nın kamplarının bulunduğu ve zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı Herekol Dağı ve Botan Vadisi\'nde, sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte gençler, yamaç paraşütü yapıyor.

Siirt Türk Hava Kurumu ve Beron Sportif Havacılık Kulübü üyeleri, Botan Vadisi\'nin muhteşem manzarası eşliğinde, Botan Nehri üzerinde ve Herekol Dağı eteklerinde huzur ve güvenle uçmanın sevincini yaşıyor. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deyr mevkiinde yamaç paraşütü yapan sporcular, havada fotoğraf ve video çekimi yaparak, bu görüntülerle Siirt\'in tanıtımına katkıda bulunuyor.

2014 yılında Siirt merkezde görev yapan bir doktor sayesinde bu sporla tanıştığını belirten Soner Yılmaz, açılan kursa giderek yamaç paraşütüyle uçmayı öğrendiğini ve şimdi ise tek başına uçabildiğini söyledi. Beron Sportif Havacılık Kulübü üyesi olduğunu belirten Soner Yılmaz, \"2014 yılında ilimizde görev yapan bir doktorun sayesinde bizler bu spor ile tanıştık. Bölgemiz bu sporu yapmaya çok uygun bir yerdir. Ancak bunu yıllar sonra keşfettik ve şu an 100\'e yakın kursiyer bulunmaktadır. Bunlardan 30\'u aktif olarak Siirt semalarında uçarak bu sporu yapıyor\" dedi.

BOTAN VE HEREKOL\'DA UÇUYORLAR

Yamaç paraşütü sporunun Siirt genelinde gittikçe yaygınlaştığını ve özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, \"Siirt\'in Botan Nehri üzerinde uçmak ve buraları görüntüleyerek insanlara tanıtmak büyük bir keyif benim için. Uçtuğumuz zaman Herekol Dağı eteklerine bile gidiyoruz ve burada bulunan doğal güzellikleri çekerek sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz ve tıklama rekoru kırıyor. Birçok insan bizimle uçmak istiyor ve buraları görmek istiyorlar, bu da bizleri son derece mutlu ediyor\" diye konuştu.

ÖNCE İZİN ALIYORLAR, SONRA UÇUYORLAR

Sporcular, Deyr bölgesinden havalanmadan önce emniyet, il jandarma ve 112 acil servise haber veriyor. Uçuş sırasında muhtemel bir olaya karşı ekiplere haber vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Yılmaz, \"Uçmadan önce mutlaka yetkili kurumlara haber veriyoruz. Bunun nedeni başta bizim güvenliğimiz, diğer taraftan da olası bir aksaklıkta yaşanacak sorunlar. Uçtuğumuz bölge daha önce çatışmaların yaşandığı bölgeydi. Bu sebepten ötürü burada uçmadan önce bilgi vermemiz gerekir ve şayet bir operasyon veya olay olmaması durumunda yetkililer bize izin veriyorlar\" diye konuştu.

ÇİFT KİŞİLİK UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Kendisine güvenenleri pilot eşliğinde uçurduklarını belirten Yılmaz, \"Bizimle uçmak isteyen yerli ve yabancı turistler ile uçuyoruz. Onlara gerek bu sporu sevdirmek ve gerekse ilimizin doğal güzelliklerini göstererek Siirt\'in tanıtımını yapmaktayız. Diğer yandan ise ilimize bu sporu yapmak isteyen çok sayıda vatandaşlar kulübümüze gelerek uçuşlar düzenliyoruz. Bu anlamda bizlere destek olan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

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